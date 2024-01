A Barbenheimer uralja a BAFTA fő kategóriáit, de Jorgosz Lanthimosz új filmje is sok jelölést kapott

Christopher Nolan Oppenheimer című filmjét 13, Jorgosz Lanthimosz Szegény párák című filmjét pedig 11 BAFTA-díjra jelölte a brit filmakadémia – számolt be róla a BBC News. A Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) csütörtökön hozta nyilvánosságra jelöléseit. Az atombomba atyjaként emlegetett elméleti fizikusról, Robert Oppenheimerről szóló életrajzi dráma címszereplője, Cillian Murphy is esélyes a brit filmes díjra a legjobb színész kategóriában, de Christopher Nolan rendezése többek között a legjobb film-, rendező- és adaptált forgatókönyv-mezőnyben is elviheti a díjat, Robert Downey Jr. pedig a háromórás film férfi mellékszereplőjeként kapott jelölést.

Az Oppenheimer és a Szegény párák nyomában kilenc jelölést kapott Martin Scorsese Megfojtott virágok című alkotása, az Egy zuhanás anatómiája című produkció pedig hét díjra esélyes. Andrew Haigh Paul Mescallal és Adrew Scott-tal forgatott All of Us Strangers című romantikus filmje hat kategóriában lett jelölt, a Barbie és a Saltburn pedig 5-5 kategóriában nyerheti el a díjat.

A legjobb film mezőnyben az Oppenheimer, a Szegény párák, a Megfojtott virágok, az Egy zuhanás anatómiája és a Téli szünet verseng egymással.

A brit filmek versenyében tíz produkció közül választják ki a BAFTA-tagok a legjobbat. A jelöltek között van az All of Us Strangers, a Napóleon, a Szegény párák, a Satbur, a Wonka és az Érdekvédelmi terület is, a brit Jonathan Glazer filmje, amely Rudolf Höss auschwitzi táborparancsnokról és családjáról szól.

A legjobb színész kategóriában

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin),

Paul Giamatti (Téli szünet),

Barry Keoghan (Saltburn) és

Teo Yoo (Előző életek) esélyes a trófeára.

A legjobb rendező mezőnyben az Egy zuhanás anatómiáját készítő Justine Trier szerepel Andrew Haigh (All of Us Strangers), Jonathan Glazer (Érdekvédelmi terület), Christopher Nolan (Oppenheimer), Alexander Payne (Téli szünet) és Bradley Cooper (Maestro) mellett. A német színésznő, Sandra Hüller az Érdekvédelmi területben és az Egy zuhanás anatómiájában nyújtott alakításáért is esélyes a BAFTA-díjra. Az előbbi filmmel a legjobb színésznő, utóbbiért pedig a legjobb női mellékszereplő kategóriában jelölték.

A legjobb színésznő mezőnyben Hüller mellet Fantasia Barrino (The Color Purple), Carey Mulligan (Maestro), Vivian Oparah (Rye Lane), Margot Robbie (Barbie) és Emma Stone (Szegény párák) neve található.

A legjobb nem angol nyelvű film-kategóriában az Egy zuhanás anatómiája, a 20 Days in Mariupol, a Szegény párák, A hó társadalma vagy az Érdekvédelmi terület lehet díjazott. Az animációs kategória jelöltjei közé pedig Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotása mellett a Csibefutam: A csirkefalatok hajnala, az Elemi és a Pókember: A Pókverzumon át című produkció jutott be.

Az Oppenheimer többek között a Barbie-val való kettős premierjének és az ebből kialakult, „Barbenheimer-nek” keresztelt jelenségnek köszönhette igazi nagy hírverését és mindkét film tarolt nem csak az amerikai, de a hazai mozikban is. A duó hetekig tartotta nézettségi rekordjait és a streaming platformokon is nagy népszerűségnek örvendtek.

A BAFTA díjátadó gáláját február 18-án rendezik meg Londonban, a Royal Festival Hall-ban. A ceremónia házigazdája David Tennant lesz.