Soha nem fordult még elő, hogy egyik évről a másikra olcsóbb legyen a Sziget Fesztivál. Most azonban az is eljött. A hatnapos fesztiválbérlet az idén 132 900 forintba kerül, ami körülbelül 20 ezer forinttal kevesebb, mint tavaly – mondta el a fesztivál igazgatója, Kádár Tamás.

Sokkal olcsóbb lesz idén a Sziget Fesztivál / Fotó: Mónus Márton / MTI

A háromnapos bérletek a tavalyi 112 000 forint után idén 92 900 forintba kerülnek. A napi jegyeknél is történt változás. Az egyes napokon különböző árakkal találkozhatunk, a fellépők függvényében. Egyes napokon itt is megvágták az árakat. Naptól függően 32 900 és 42 500 forint között mozognak a napi jegyek, de a legdrágább árat mindössze augusztus 12-én, hétfőn kérik majd el a belépésért. Ezek az árak ráadásul elővételben még alacsonyabbak.

Mindezek mellett a szervezők idén egy teljesen új jegytípust is bevezettek. A 21&Under Teljes Fesztivál Bérlet, ahogy a neve is sugallja, a 21 és az alatti vendégeket célozza. Számukra a hatnapos fesztivál 108 900 forintba kerül.

Nem csak a belépők lesznek olcsóbbak a Sziget Fesztiválon

Kádár Tamás elmondta, hogy minden évben sok kritikát kapnak a drága vendéglátóhelyek miatt a Sziget Fesztiválon. Tavaly emiatt bevezették a budget food menüt, hogy mindenki számára legyen elérhető áron kész étel a fesztiválon. A budget food kezdeményezés azt jelentette, hogy minden ételt kínáló vendéglátónak kötelező volt egy főtt ételt 2500 forintos áron adnia. A legtöbb helyen ezt letudták egy tál sült krumplival és szósszal, de a fesztiváligazgató elmondta, hogy idén minden pályázó vendéglátóstól részletes menüt kértek be, hogy lássák ki, mit, mennyiért tervez árulni.

Sült krumplitól a lazackrémes sushiig – Olcsón is jól lehet lakni, de gasztroélményt is kínál a Sziget Ma indul hivatalosan a Sziget Fesztivál, ami – leginkább az miatt – drágább lett, mint tavaly, de éppen ezért kötelező minden ételt árusító helynek egy úgynevezett „budget foodot” is az étlapon tartania, melynek maximált ára 2500 forint.

Kádár Tamás hozzátette, hogy az italok esetében megtartják a tavalyi árakat. A 2023-as Sziget Fesztiválon a budapesti felkapott pubok és szórakozóhelyek áraihoz igazították az italok árlistáját, idén viszont nem drágítanak ezen a téren.

Kádár Tamás kifejtette, hogy a Sziget Fesztivál egy befektetés, a cél az, hogy a vendégeik jövőre is visszatérjenek. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy a magyar vendégek kezdenek egyre nagyobb számban érdeklődni a fesztiválért. Sokszor hangoztatott kritika a Szigettel kapcsolatban, hogy már nem a magyaroknak, hanem a külföldieknek szól. A fesztiváligazgató elmondta, hogy az idei early bird bérleteket túlnyomó többségben magyar vendégek vásárolták meg.

A Sziget Fesztivál sajtótájékoztatóján mindezek mellett bejelentették a rendezvény utolsó sztárfellépőjét, az ausztrál énekesnőt és dalszerzőt, Kylie Minogue-ot.

Világsztárokkal bővül a Sziget line up A Sziget Fesztivál szervezői újabb nevekkel bővítették az idei line upot. A körülbelül 50 fellépő között olyan nevek szerepelnek, mint Liam Gallagher vagy a 8 Grammy-díjas Skrillex.

Kádár Tamás a sajtótájékoztató után a Világgazdaságnak azt is elmondta, hogy hatalmas az érdeklődés az idei fesztivál iránt, ezt már az előzetes jegy- és bérleteladásokból is látják. Hozzátette, hogy erre szükség is lesz, mivel a 2021–2022-ben elmaradt fesztiválok 2,2 milliárd forintos veszteséget jelentettek a Sziget Zrt.-nek. A 2022-ben újra induló, rendhagyó fesztivál ugyan termelt 400 millió forint nyereséget, de a fesztivál igazgatója elmondta, hogy a tavalyi, 2023-as Sziget Fesztivál veszteséges lett. Kádár Tamás szerint ez elsősorban a nagymértékű fejlesztések miatt alakult így.