Világszerte vannak olyan gyűjtők, akik hajlandóak szép kis összegeket is költeni néhány újszerű Barbie babáért. Az eredeti Barbie-tól a gyémántokkal díszített babákig megmutatjuk a legkülönlegesebb és legdrágább egyedi darabokat.

A Barbie márka idén 65 éves, és a játék egyelőre semmi jelét nem mutatja annak, hogy veszítene a népszerűségéből.

A márka nagy nyomot hagyott a játékiparon, az eredeti Barbie egy szőke hajú, irreálisan karcsú testalkatú, fekete-fehér fürdőruhás baba volt, amit a megálmodója, Ruth Handler a lányáról, Barbaráról nevezett el még 1959-ben. Azóta természetesen megszámlálhatatlan formában és külsővel jelentek meg Barbie babák. Összesen harmincöt bőrtónusban kerültek a boltok polcaira Barbie-k, kilenc testalkattal, kilencvenhét különböző hajviselettel és még nemi szempontból semleges figurát is kiadott a gyártó. Az évek során a különböző babák több mint 250 különböző szakmában lettek ábrázolva.

Stefani Canturi Barbie (2010)

Stefano Canturi ausztrál ékszertervező által megálmodott Barbie baba, amely rózsaszín gyémántokkal díszített nyakláncot visel, a világon a valaha legdrágábban eladott Barbie. A baba egyébként egy jótékonysági cél érdekében készült és az aukción 302 500 dollárért (körülbelül 110 millió forint) kelt el.

Stefani Canturi Barbie

Fotó: Robert Gray / GettyImages

De Beers 40th Anniversary Barbie (1999)

Az ikonikus gyémánt ékszerüzlet, a De Beers 1999-ben egy kollaboráció során alkotta meg ezt a babát a 40. évfordulójuk alkalmából. Ez a baba azonban nem olyan, mint a hagyományos Barbie – az öve 160 gyémántból készült a De Beers jóvoltából. A baba értéke 85 ezer dollár (nagyjából 31 millió forint)

De Beers 40th Anniversary Barbie

Fotó: GettyImages

Original Barbie (1959)

Had mutassuk be az első Barbie-t, amely 1959-ben jelent meg a polcokon szőke hajjal, kék szemhéjpúderrel, vörös ajkakkal, arany karikákkal és csíkos fekete-fehér fürdőruhával. A baba megjelenésének évében több mint 350 ezer darabot adtak el. Ha esetleg lapul otthon az eredeti babából, gyorsan ellenőrizheted, hogy első kiadású-e: az első gyártású babáknak a lábuk alján lyukak találhatóak. Egy jó állapotú baba eredeti csomagolásban akár 27 450 dollárt (körülbelül 10 millió forint) is érhet.

Original Barbie (1959)

Fotó: AFP

Karl Lagerfeld Barbie (2014):

A limitált kiadású Karl Lagerfeld Barbie-t eredetileg 200 (70 ezer forint) dollárért árulták, azonban ebből a darabból összesen csak 999 darabot gyártottak. Ezáltal a babák már akár több mint 5 ezer dollárt (nagyjából 2 millió forint) is érhetnek.

Karl Lagerfeld Barbie

Fotó: AFP

Pink Diamond Barbie (2013):

A divattervezők (David és Philippe Blond) Bill Greening, a Mattel tervezője segítségével álmodták meg a 'Rózsaszín Gyémánt Barbie-t' a 2013-as New York-i tavaszi divathét bemutatójának alkalmából. Ruháját (nevéből adódóan) rózsaszín gyémántok borítják, egy aukción pedig 15 ezer dollárért (5,5 millió forint) lehetett lecsaptak rá.

Pink Diamond Barbie del 2013 💗👑✨️



My favorite 💗 pic.twitter.com/hmhkgSpYO5 — 💖 Daw ~ call me mother 👑 (@blonde_problem) July 7, 2023

Marie Antoinette Barbie (2003):

Ha történelemrajongó vagy, aki megvásárolta a 2003-as Marie Antoinette Barbie-t, érdemes lehet előkeresni. Az elegáns, francia ihletésű ruhába öltözött Barbie-t most 3000 dollárért (körülbelül 1 millió forint) kelt el az eBay-en.

Marie Antoinette Barbie

Fotó: Flickr

Totally Hair Barbie (1992):

Az 1990-es években megjelent hajas baba a világon a legtöbbet eladott Barbie. Különlegessége, hogy dobozában hajformázó zselét és hajkiegészítőket is találhattunk, amikkel kedvünkre formázhattuk babánk hajkoronáját. A játékbaba ára körülbelül 200 dollár (60 ezer forint).

Totally Hair Barbie

Fotó: AFP

A legnagyobb Barbie babagyűjteménnyel egy Németországban élő Bettina Dorfman büszkélkedhet, akinek 18 500 darabból áll a gyűjteménye és ezzel a Guinness-rekordot is ő tartja. Bettina 1993-ban kezdte el a gyűjtést, és először 2005-ben tartotta ezt a rekordot, ekkora 2500 tételből állt a gyűjteménye.