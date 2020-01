Leáldozóban a kisautók piaca

Bizonytalan a kisautók piaci jövője, mert több gyártó szerint sem kedvez a szabályozási környezet e járműkategóriának. A kompakt és a SUV iránt viszont élénkül a kereslet.

Nemzetközi szinten is szűkül a kisautók értékesítése, a tendencia már Magyarországot is elérte. A hazai autópiac összetétele is módosulhat azon válaszok szerint, amelyeket a Világgazdaság a hazai vásárlók körében népszerű néhány autó gyártójától kapott. Dalnoki Balázs, az importőr Porsche Hungaria Volskwagenért felelős igazgatója már a cég évindító sajtótájékoztatóján közölte, hogy

a VW-nek 6,2 százalékos részesedése van a kisautók piacán, de nem vár erre a szegmensre fényes jövő.

Magyarázata szerint ugyanis nehéz lesz jó áron kisautót gyártani, mert annyi műszaki tartalmat, környezetvédelmi és utasbiztonsági megoldást kell beépíteni a normák teljesítéséhez, hogy az ezekkel felszerelt kisautó majdnem annyiba fog kerülni, mint a kompakt. A kisautók ára több millió forinttal is növekedhet.

A Ford is arra számít, hogy az idén csökken a kereslet a B szegmens hagyományos kisautómodelljei iránt. 2020-ban ugyanis Európában új környezetvédelmi szabályozást és biztonsági előírásokat vezettek be, amelyek elsősorban a személyautókat érintik.

Így például a járművek károsanyag-kibocsátását kilométerenként átlagosan 95 gramm alatt kell tartani, és olyan vezetést segítő rendszereket kell beépíteni, amilyenek eddig csak a nagyobb kategóriájú, drágább autókban voltak. E szabályok, valamint a forint árfolyamának változása miatt nőhet a modellek (elsősorban a B kategóriájú kisautók) ára

– közölte a vállalat.

Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője szerint is lehet némi lassulás a kisautók piacán, viszont úgy látja, hogy az adott piaci környezetben a kompakt modellek további teret nyerhetnek, különösen a mild hibrid meghajtásúak.

A teljes cikket a Világgazdaság pénteki számában olvashatja