A nagy AI-sztori: „A döntést nem a gép hozza meg” – így látja az AI jövőjét a hazai orvoslás élvonala

A mesterséges intelligencia az orvostudományban ma már nem futurisztikus ígéret, hanem nagyon is gyakorlati eszköz – ugyanakkor komoly határkérdéseket is felvet. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Nagy Péter, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatójával beszélgetettünk arról, hol tart ma az AI az egészségügyben – és hol vannak azok a pontok, ahol még egyértelműen az emberé a döntő szó. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Dr. Nagy Péter szerint a mesterséges intelligencia már most kulcsszerepet játszik a diagnosztikában, különösen a képalkotó eljárásokban. „A jól betanított mesterséges intelligencia olyan elváltozásokat is képes észrevenni, amelyeket az orvos még nem lát” – fogalmazott a tüdőrák korai felismeréséről szólva. Ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem ítélet, hanem iránytű.

A döntést soha nem a mesterséges intelligencia hozza meg. Döntéstámogatásról beszélünk, és a döntéshozó mindig az orvos.

A beszélgetés egyik központi témája az volt, hogy az AI miként segíthet a daganatos betegségek kezelésében egyre összetettebbé váló terápiás környezetben. A személyre szabott orvoslás korában már nem egyetlen „helyes” betegút létezik: sebészek, onkológusok, radiológusok és patológusok közösen döntenek. Dr. Nagy Péter szerint itt lehet igazán áttörő az AI szerepe, különösen ott, ahol nincs meg egy nagy, multidiszciplináris centrum teljes szakembergárdája. „Egy jól felépített rendszer kiegyenlítheti az ellátás színvonalát a kisebb kórházakban is.”

Az orvostudománynak azért lehet hasznos a mindennepi AI-használat, mert a felhasználók hamarabb észbe kaphatnak, akár egy komoly betegség elején is / Fotó: Digitala World

Aczél Petra ugyanakkor a társadalmi és kommunikációs kockázatokra hívta fel a figyelmet. Szerinte veszélyes lehet, ha a betegek az AI-t empatikusabbnak érzik, mint az orvost. „Vannak területek – születés, betegség, halál –, ahol az ember nem tudja elfogadni, hogy géptől kap választ” – fogalmazott. Hozzátette:

a mesterséges intelligencia „túl kedves”, túl magabiztos válaszai könnyen hamis biztonságérzetet kelthetnek.

A prevenció kérdésében viszont a felek egyetértettek: az AI valódi társadalmi hasznot hozhat. Dr. Nagy Péter emlékeztetett arra, hogy a daganatos betegségek közel fele életmóddal megelőzhető lenne, és az AI segíthet abban, hogy az emberek hamarabb orvoshoz forduljanak. „Ha valakit az AI ijeszt meg annyira, hogy elmegy szűrésre, az már önmagában nyereség” – mondta. A jövő kapcsán mindketten hangsúlyozták: a technológia fejlődése gyorsabb, mint bármikor korábban, ezért a szabályozás és az etikai keretek nem maradhatnak le. „Ez nem technológiai, hanem emberi kérdés” – fogalmazott Aczél Petra, „az számít, milyen gondolkodásmóddal használjuk az AI-t.”