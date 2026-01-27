Deviza
A nagy AI-sztori, indexkép
rákkutatás
daganatos betegségek
mesterséges intelligencia
orvostudomány

A nagy AI-sztori: „A döntést nem a gép hozza meg” – így látja az AI jövőjét a hazai orvoslás élvonala

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak kutatási eszköz, hanem egyre gyakrabban jelenik meg a mindennapi orvosi döntések hátterében is. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Nagy Péter, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója beszélt arról, hogyan segíti már ma is az AI a rák korai felismerését és a kezelési döntések előkészítését. Szó esik arról is, miért nem dönthet soha a gép az orvos helyett, és hol húzódnak az etikai határok. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.01.27., 21:01
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia az orvostudományban ma már nem futurisztikus ígéret, hanem nagyon is gyakorlati eszköz – ugyanakkor komoly határkérdéseket is felvet. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Nagy Péter, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatójával beszélgetettünk arról, hol tart ma az AI az egészségügyben – és hol vannak azok a pontok, ahol még egyértelműen az emberé a döntő szó. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Dr. Nagy Péter szerint a mesterséges intelligencia már most kulcsszerepet játszik a diagnosztikában, különösen a képalkotó eljárásokban. „A jól betanított mesterséges intelligencia olyan elváltozásokat is képes észrevenni, amelyeket az orvos még nem lát” – fogalmazott a tüdőrák korai felismeréséről szólva. Ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem ítélet, hanem iránytű. 

A döntést soha nem a mesterséges intelligencia hozza meg. Döntéstámogatásról beszélünk, és a döntéshozó mindig az orvos.

A beszélgetés egyik központi témája az volt, hogy az AI miként segíthet a daganatos betegségek kezelésében egyre összetettebbé váló terápiás környezetben. A személyre szabott orvoslás korában már nem egyetlen „helyes” betegút létezik: sebészek, onkológusok, radiológusok és patológusok közösen döntenek. Dr. Nagy Péter szerint itt lehet igazán áttörő az AI szerepe, különösen ott, ahol nincs meg egy nagy, multidiszciplináris centrum teljes szakembergárdája. „Egy jól felépített rendszer kiegyenlítheti az ellátás színvonalát a kisebb kórházakban is.”

A nagy AI-sztori: „A döntést nem a gép hozza meg” – így látja az AI jövőjét a hazai orvostudomány
Az orvostudománynak azért lehet hasznos a mindennepi AI-használat, mert a felhasználók hamarabb észbe kaphatnak, akár egy komoly betegség elején is / Fotó: Digitala World

Aczél Petra ugyanakkor a társadalmi és kommunikációs kockázatokra hívta fel a figyelmet. Szerinte veszélyes lehet, ha a betegek az AI-t empatikusabbnak érzik, mint az orvost. „Vannak területek – születés, betegség, halál –, ahol az ember nem tudja elfogadni, hogy géptől kap választ” – fogalmazott. Hozzátette: 

a mesterséges intelligencia „túl kedves”, túl magabiztos válaszai könnyen hamis biztonságérzetet kelthetnek.

A prevenció kérdésében viszont a felek egyetértettek: az AI valódi társadalmi hasznot hozhat. Dr. Nagy Péter emlékeztetett arra, hogy a daganatos betegségek közel fele életmóddal megelőzhető lenne, és az AI segíthet abban, hogy az emberek hamarabb orvoshoz forduljanak. „Ha valakit az AI ijeszt meg annyira, hogy elmegy szűrésre, az már önmagában nyereség” – mondta. A jövő kapcsán mindketten hangsúlyozták: a technológia fejlődése gyorsabb, mint bármikor korábban, ezért a szabályozás és az etikai keretek nem maradhatnak le. „Ez nem technológiai, hanem emberi kérdés” – fogalmazott Aczél Petra, „az számít, milyen gondolkodásmóddal használjuk az AI-t.”

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az AI megjelenése a mindennapi orvosi gyakorlatban (01:30)
  • Képalkotó diagnosztika és a rák korai felismerése (07:20)
  • Prevenció: mennyire megelőzhető a rák a helyes életmóddal? (10:10)
  • Laikus „internetes diagnózis” – segítség vagy veszély? (13:20)
  • Döntéstámogatás a multidiszciplináris onkoteamekben (20:30)
  • Segíthet az AI a vidéki ellátásban? (22:00)
  • Olcsóbbá és hatékonyabbá teszi-e az orvoslást az AI? (26:40)
  • Kiváltja az AI az orvosokat a jövőben? (31:50)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
931 cikk

