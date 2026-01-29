Népszerű színészek, modellek a debreceni BMW-k első tulajdonosai között

A hivatalos piaci bevezetés előtt Münchenben egy exkluzív rendezvényen a gyártó átadta az első BMW iX3-asokat az ügyfeleknek – számolt be az Origo. A debreceni gyárban készülő első autókat németországi hírességek vehették át, például Kostja Ullmann és Christoph Maria Herbst színészek, valamint Lena Gercke modell, aki évek óta a BMW márka nagykövete.

Átadták a Debrecenben készült első BMW iX3 modelleket / Fotó: BMW

A szeptemberi világpremier óta minden harmadik, Európában megrendelt akkumulátoros elektromos BMW egy iX3 volt. Ezért felgyorsítják a gyártás felfutását, és a tervezettnél sokkal korábban vezetik be a második műszakot.

Márciustól Európa-szerte indul a BMW iX3 forgalmazása

Március 7-től az összes európai piacon indul a modell forgalmazása – emeli ki az AutoPro cikke. Az összkerékhajtású BMW iX3 50 xDrive ára 68 900 eurónál (mintegy 26 millió forint) kezdődik, de hamarosan további változatok is érkeznek – a találgatások szerint a belépő szintű modell ára körülbelül 60 ezer euró (mintegy 23 millió forint) lesz.