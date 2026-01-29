Deviza
EUR/HUF380,81 +0,11% USD/HUF318,27 +0,25% GBP/HUF439,37 +0,09% CHF/HUF415,45 +0,17% PLN/HUF90,56 +0,14% RON/HUF74,7 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,04% EUR/HUF380,81 +0,11% USD/HUF318,27 +0,25% GBP/HUF439,37 +0,09% CHF/HUF415,45 +0,17% PLN/HUF90,56 +0,14% RON/HUF74,7 +0,13% CZK/HUF15,66 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: Trump áttörést ért el, Putyin belement – korlátozott tűzszünet lép életbe Ukrajnában

BMW iX3
Debrecen
BMW-gyár
BMW

Népszerű színészek, modellek a debreceni BMW-k első tulajdonosai között

Ünnepélyes keretek között átadták a Debrecenben gyártott BMW iX3 első példányait tulajdonosaiknak, akik között több német híresség is található.
Világgazdaság
2026.01.29, 16:58
Frissítve: 2026.01.29, 17:31

A hivatalos piaci bevezetés előtt Münchenben egy exkluzív rendezvényen a gyártó átadta az első BMW iX3-asokat az ügyfeleknek – számolt be az Origo. A debreceni gyárban készülő első autókat németországi hírességek vehették át, például Kostja Ullmann és Christoph Maria Herbst színészek, valamint Lena Gercke modell, aki évek óta a BMW márka nagykövete.

BMW iX3
Átadták a Debrecenben készült első BMW iX3 modelleket / Fotó: BMW 

A szeptemberi világpremier óta minden harmadik, Európában megrendelt akkumulátoros elektromos BMW egy iX3 volt. Ezért felgyorsítják a gyártás felfutását, és a tervezettnél sokkal korábban vezetik be a második műszakot.

Márciustól Európa-szerte indul a BMW iX3 forgalmazása 

Március 7-től az összes európai piacon indul a modell forgalmazása – emeli ki az AutoPro cikke. Az összkerékhajtású BMW iX3 50 xDrive ára 68 900 eurónál (mintegy 26 millió forint) kezdődik, de hamarosan további változatok is érkeznek – a találgatások szerint a belépő szintű modell ára körülbelül 60 ezer euró (mintegy 23 millió forint) lesz.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu