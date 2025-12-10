Ez már megalázó: japán autóipari óriás is bezárja a gyárát Németországban, nem bírja tovább a veszteségeket – százával rúgják ki a dolgozókat

A japán Musashi autóalkatrész-gyártó bezárja Hannoversch Münden-i üzemét, és jelentős létszámleépítést hajt végre Németországban. Körülbelül 400 munkavállaló veszti el állását, miközben a vállalat igyekszik átképzési és kompenzációs csomaggal enyhíteni a társadalmi hatásokat, a legújabb elbocsátási hullám azonban jelzi, hogy már a külföldi vállalatok sem tudnak a víz felett maradni a bukdácsoló német autóiparban.

Újabb pofont kapott a német autóipar: a japán Musashi is 400 munkahelyet szüntet meg három üzemében / Fotó: Xinhua via AFP

Újabb beszállító botlott el a német autóiparban

A Musashi németországi leányvállalata drasztikus lépésre szánta el magát: a Hannoversch Münden-i üzem 2027 márciusáig bezár, míg Lüchowban és Leinefelde-ben jelentős létszámcsökkentést hajtanak végre. A gyártás egy része átkerül Bad Sobernheimbe, Bockenauba és Grolsheimbe, a thüringiai Zerspanung üzemet viszont bezárják.

A vállalat vezetője, Stefan Preusse a BILD-nek elmondta, hogy a japán anyavállalat az elmúlt években több mint 100 millió eurós veszteséget szenvedett el, és a nehéz gazdasági helyzet miatt volt szükség a radikális átszervezésre.

A restrukturálásnak köszönhetően több mint 100 munkahelyet sikerült megmenteni a tervezettnél, de a körülbelül 400 munkavállaló számára kompenzációs és átképzési csomagot kötöttünk az IG Metall szakszervezettel

– tette hozzá Preusse.

A leépítés három ütemben zajlik:

2026. február 28., május 31. és augusztus 31. a kulcsdátumok;

a tényleges elbocsátások pedig 2026 szeptemberében, decemberében és 2027 márciusában lépnek életbe.

A vállalat célja, hogy a dolgozóknak és a németországi üzemeknek hosszú távú perspektívát biztosítson, bár a végső döntések még a felügyelőbizottsági jóváhagyásra várnak december 16-ig.