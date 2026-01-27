Megszületett a döntés: jelentős fizetésemelés jön az egyik legnagyobb hazai üzletláncnál – 850 ezres fizetés, évi 3 milliós kedvezményes keret
Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2 százalékkal emeli meg az alapbéreket a munkakörök legnagyobb részében.
- Januárban 5 százalékkal,
- júliustól pedig további 4,2 százalékkal emelkedik az áruházi és a logisztikai fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak alapbére.
A magasabb alapbérek a pótlékok és juttatások széles körével egészülnek ki, amelyek egyes elemeit szintén megemeli a vállalat. A szakképzettséget igénylő pozíciókban – például egy pék esetében – a szakértői szinten foglalkoztatott munkavállalók bruttó átlagkeresete meghaladja a 640 ezer forintot.
A logisztikán mirelit területen dolgozó komissiózó munkatársak bruttó havi jövedelme pedig elérheti akár a 850 ezer forintot is.
A 12 százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény éves kerete 3 millió forintra nő, így a munkatársak akár 360 ezer forint kedvezményt kaphatnak vásárlásaik után az év során. Emellett Cafeteria kártyán is biztosít a vállalat egy havi keretösszeget kollégáinak.
A munkába járás költségét a jogszabályi minimum felett, kilométerenként 30 forinttal támogatja az Auchan. A kockázati élet- és balesetbiztosítás a munkatársak és családtagjaik számára a nehéz helyzetekre nyújt támogatást, csakúgy, mint a Számíthatsz ránk! program, mellyel a vállalat ingyenes életvezetési, jogi és pénzügyi tanácsadást nyújt a munkatársak és hozzátartozóiknak.
Ehhez adódnak még az egyéb juttatások, mint például az egészségügyi szűrések, valamint a nyári tábor, a karácsonyi és az iskolakezdési támogatások. A vállalatnál eltöltött időt mindezek mellett a jubilálóknak járó jutalommal is honorálják.
Az Auchan közleménye szerint a bérfejlesztés az érdekképviseletekkel egyetértésben történik, évek óta először jött létre ennek kapcsán megállapodás a vállalat és a KASZ között.
„A korábbi évekhez hasonlóan idén is konstruktív tárgyalásokat folytattunk a vállalat vezetőivel.
A folyamat során mindkét félben megvolt a kellő rugalmasság, és sikerült olyan előrelépéseket tenni, amelyek elegendőek voltak az egyezséghez. A vállalat ambiciózus tervekkel vág neki az elkövetkező éveknek, amihez jó alapot szolgáltathat a mostani megállapodás. Örömömre szolgál, hogy idén megállapodással tudtuk zárni az egyeztetéseket” – tette hozzá Karsai Zoltán, a KASZ elnöke.
Az Auchan Magyarország jelenleg közel 5400 embert foglalkoztat, szakmai fejlődést, stabil megélhetést és versenyképes jövedelmet biztosítva számukra.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója megvásárolta az Auchan Magyarország Kft. tulajdonrészének átvétele. Bár a francia anyavállalat továbbra is tulajdonos marad, az Indotek 47 százalékos részesedésével párhuzamosan az összes operatív irányítási jogot is megszerezte.
Jellinek elárulta, hogy a francia Mulliez-csoport azért ment bele az üzletbe, mert a magyarországi lánc eredményei elmaradtak a várttól: bár a cég nyereséges volt, piaci részesedése és volumene nem volt kielégítő az anyacég globális elvárásaihoz képest.
Az új többségi tulajdonos hangsúlyozta: hosszú távra tervez, nem kívánja eladni a részesedését, és újabb partnereket sem vonna be. Jellinek Dániel tervei között azt is hangsúlyozta, hogy
nem akarja eladni az érdekeltségét, ahogy nem tervez tulajdonostársat sem bevonni