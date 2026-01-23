A Disney egyik fő fókusza mindig a gyerekeknek szánt játékpiac volt, ennek főszereplői pedig a rajzfilmekben megjelenő hercegnők voltak. A cég most új irányt jelöl ki a Princess márkával: a Disney ajtót nyit a prémium- és luxuskategóriák felé, miközben meg akarja őrizni a klasszikus, családokra építő kínálatot is. Az elképzelés lényege, hogy a jól ismert hercegnőfigurák ne csak játékok formájában legyenek jelen, hanem a divat, a szépségápolás, az ékszerek és a lakberendezés világában is, ahol magasabb árrések és tartósabb márkaérték érhető el.

A Disney szintet lép: luxusdivatmárkákkal szólítanák meg a felnőtt közönséget – a hercegnők kilépnek a gyerekszobából, és meg sem állnak a kifutóig / Fotó: Marko Aliaksandr

A Disney évek óta arra törekszik, hogy minél jobban kihasználja a birtokában lévő szellemi tulajdon lehetőségeit, ugyanis nem szeretnék, hogy ezek kizárólag mozifilmekre és tömegtermékekre korlátozódjanak. Ennek a törekvésnek az egyik leglátványosabb új projektje egy különleges Hamupipőke-baba, amely a Disney, a Mattel és a Viktor&Rolf együttműködésében készül.

A kollekció kifejezetten gyűjtőknek és divatra fogékony felnőtteknek szól, és a Paris Fashion Week idején debütál, szigorúan limitált darabszámban.

Ez a megközelítés jól mutatja, hogy a Disney nem egyszerűen drágább játékokat szeretne eladni, hanem a hercegnők köré épülő történeteket emeli át egy új, életstílus-alapú környezetbe.

A Mattel Creations oldalán a szóban forgó Hamupipőke-baba jelenleg 54 400 forintba kerül.

✨️Viktor&Rolf✨️ x Disney collector Cinderella doll from Mattel Creations, inspired by their Spring/Summer 2019 COUTURE collection.🪡 pic.twitter.com/6l15ZYMl1l — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) January 22, 2026

Nem ez az első, hogy a Disney meg akarja szólítani a felnőtteket

A prémiumirány nem teljesen előzmény nélküli: a Disney az elmúlt időszakban több, a tömegpiacon túlmutató együttműködést is elindított. Ide tartoznak például a kozmetikai és testápolási kollekciók, valamint a Pandorával közösen készített hercegnős ékszerek, köztük laboratóriumban előállított gyémántokkal díszített darabok. Ezek a kategóriák üzletileg is vonzóbbak, mint a hagyományos játék- és ruházati termékek, mivel magasabb fedezetet és hosszabb életciklust kínálnak.

A vállalat közben az élményalapú jelenlétet is bővíti. A hercegnők eddig is meghatározó szereplői voltak a vidámparkoknak és a hajóutaknak, most azonban új formák jelennek meg, például

tematikus délutáni teák Londonban

vagy divateseményekhez kapcsolódó megjelenések.

Ezek az aktivitások nem közvetlenül az értékesítésről szólnak, hanem a márka kulturális beágyazottságát erősítik, és olyan közönséget is megszólítanak, amely már kinőtt a klasszikus gyerekjátékokból.