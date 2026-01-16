Már a német autóipar-fellegvárat is utolérte a csődhullám: menekül a francia multi, egyszerre két gyárat zár be - tömegek maradnak munka nélkül
A francia autóipari beszállító, a Valeo felhagy a németországi Bad Neustadt-i tevékenységével – írta meg a Merkur.
A vállalat személy- és haszongépjárművekhez gyárt alkatrészeket és rendszereket. A konszern szóvivője megerősítette: a 183 munkavállalót szerdán tájékoztatták a végleges bezárásról. Legalább 143 alkalmazott elveszíti állását, további 40 főnek pedig felajánlják az áthelyezést a körülbelül 140 kilométerre lévő telephelyre.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a számok még változhatnak. Néhány évvel ezelőtt a gyár még több mint 500 embert foglalkoztatott. A termelést azonban már évekkel ezelőtt leállították, az utóbbi időben a megmaradt dolgozók kutatás-fejlesztési területen tevékenykedtek.
Ez a döntés botrányos, és arcul csapása azon megmaradt dolgozóknak, akik szívvel-lélekkel küzdöttek a telephely megtartásáért
– mondta Reiner Gehring, az IG Metall szakszervezet képviselője.
„Ahelyett, hogy közösen keresnénk megoldásokat, a vállalat ki akar bújni a felelősség alól” – tette hozzá.
A szakszervezet már 2023 végén figyelmeztetett pontosan erre a forgatókönyvre. „Világosan megmondtuk: egy fejlesztési központnak, amelyhez nem tartozik gyártás, nem lesz jövője ebben a konszernben” – tette hozzá Gehring. A munkáltató ezt akkoriban még határozottan tagadta.
A Bad Neustadt-i zárással párhuzamosan a Valeo az eberni telephelyén is masszív megszorításokat jelentett be. Ott összesen 134 munkahelyet érintenek az intézkedések – közölte a Bayerischer Rundfunk megkeresésére Andrea Sicker, az illetékes bambergi IG Metall második meghatalmazottja.
Ebből 109 munkahely a kutatás-fejlesztési területet érinti: az eberni fejlesztési részleget teljes egészében bezárják. A 109 érintett közül 37-en kapnak ajánlatot az Erlangenbe történő áthelyezésre.
„A munkahelyek leépítése nagyjából hat éve folyamatosan tart. Az 1650 álláshelyből Ebern már majdnem 1000-et elveszített – és most ehhez jön még ez a további 134” – nyilatkozta Sicker a BR-nek.
„Ez valóban keserű – különösen úgy, hogy az IG Metall és az üzemi tanács már régóta rámutatott a hiányosságokra. Új termékeket követeltünk a telephely számára, például az elektromos mobilitás területén. De a múltjából fakadóan Ebern a belső égésű motoroktól függ.”
Korábban arról s írtunk, hogy egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az egyre kisebb európai piacból a kínai márkák. Ha folytatódik a trend, akkor
az európai cégek kénytelenek lesznek autógyárakat bezárni, azonban a szakszervezetek ereje miatt ez nem feltétlenül egyszerű.
Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai szerint 2024-ben 0,9 százalékos növekedés után mintegy 13 millió autót adtak el a kontinensen, aminek az AlixPartners szerint 2030-ra a 10 százalékát tehetik ki a kínai márkák.