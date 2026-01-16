Már a német autóipar-fellegvárat is utolérte a csődhullám: menekül a francia multi, egyszerre két gyárat zár be - tömegek maradnak munka nélkül

A francia autóipari beszállító, a Valeo felhagy a németországi Bad Neustadt-i tevékenységével – írta meg a Merkur.

Fotó: AFP

A vállalat személy- és haszongépjárművekhez gyárt alkatrészeket és rendszereket. A konszern szóvivője megerősítette: a 183 munkavállalót szerdán tájékoztatták a végleges bezárásról. Legalább 143 alkalmazott elveszíti állását, további 40 főnek pedig felajánlják az áthelyezést a körülbelül 140 kilométerre lévő telephelyre.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a számok még változhatnak. Néhány évvel ezelőtt a gyár még több mint 500 embert foglalkoztatott. A termelést azonban már évekkel ezelőtt leállították, az utóbbi időben a megmaradt dolgozók kutatás-fejlesztési területen tevékenykedtek.

Ez a döntés botrányos, és arcul csapása azon megmaradt dolgozóknak, akik szívvel-lélekkel küzdöttek a telephely megtartásáért

– mondta Reiner Gehring, az IG Metall szakszervezet képviselője.

„Ahelyett, hogy közösen keresnénk megoldásokat, a vállalat ki akar bújni a felelősség alól” – tette hozzá.

A szakszervezet már 2023 végén figyelmeztetett pontosan erre a forgatókönyvre. „Világosan megmondtuk: egy fejlesztési központnak, amelyhez nem tartozik gyártás, nem lesz jövője ebben a konszernben” – tette hozzá Gehring. A munkáltató ezt akkoriban még határozottan tagadta.

A Bad Neustadt-i zárással párhuzamosan a Valeo az eberni telephelyén is masszív megszorításokat jelentett be. Ott összesen 134 munkahelyet érintenek az intézkedések – közölte a Bayerischer Rundfunk megkeresésére Andrea Sicker, az illetékes bambergi IG Metall második meghatalmazottja.

Ebből 109 munkahely a kutatás-fejlesztési területet érinti: az eberni fejlesztési részleget teljes egészében bezárják. A 109 érintett közül 37-en kapnak ajánlatot az Erlangenbe történő áthelyezésre.

„A munkahelyek leépítése nagyjából hat éve folyamatosan tart. Az 1650 álláshelyből Ebern már majdnem 1000-et elveszített – és most ehhez jön még ez a további 134” – nyilatkozta Sicker a BR-nek.

„Ez valóban keserű – különösen úgy, hogy az IG Metall és az üzemi tanács már régóta rámutatott a hiányosságokra. Új termékeket követeltünk a telephely számára, például az elektromos mobilitás területén. De a múltjából fakadóan Ebern a belső égésű motoroktól függ.”