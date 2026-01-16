Deviza
EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1% EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyár
vállalat
Németország

Már a német autóipar-fellegvárat is utolérte a csődhullám: menekül a francia multi, egyszerre két gyárat zár be - tömegek maradnak munka nélkül

Drámai bejelentést tett a Valeo autóipari óriás. A vállalat 2026-ig teljesen felszámolja egy telephelyét, ezzel párhuzamosan drasztikus leépítéseket hajt végre.
VG
2026.01.16, 19:03
Frissítve: 2026.01.16, 19:15

A francia autóipari beszállító, a Valeo felhagy a németországi Bad Neustadt-i tevékenységével – írta meg a Merkur

Fotó: AFP

A vállalat személy- és haszongépjárművekhez gyárt alkatrészeket és rendszereket. A konszern szóvivője megerősítette: a 183 munkavállalót szerdán tájékoztatták a végleges bezárásról. Legalább 143 alkalmazott elveszíti állását, további 40 főnek pedig felajánlják az áthelyezést a körülbelül 140 kilométerre lévő telephelyre. 

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a számok még változhatnak. Néhány évvel ezelőtt a  gyár még több mint 500 embert foglalkoztatott. A termelést azonban már évekkel ezelőtt leállították, az utóbbi időben a megmaradt dolgozók kutatás-fejlesztési területen tevékenykedtek.

Ez a döntés botrányos, és arcul csapása azon megmaradt dolgozóknak, akik szívvel-lélekkel küzdöttek a telephely megtartásáért

– mondta Reiner Gehring, az IG Metall szakszervezet képviselője. 

„Ahelyett, hogy közösen keresnénk megoldásokat, a vállalat ki akar bújni a felelősség alól” – tette hozzá.

 A szakszervezet már 2023 végén figyelmeztetett pontosan erre a forgatókönyvre. „Világosan megmondtuk: egy fejlesztési központnak, amelyhez nem tartozik gyártás, nem lesz jövője ebben a konszernben” – tette hozzá Gehring. A munkáltató ezt akkoriban még határozottan tagadta.
A Bad Neustadt-i zárással párhuzamosan a Valeo az eberni telephelyén is masszív megszorításokat jelentett be. Ott összesen 134 munkahelyet érintenek az intézkedések – közölte a Bayerischer Rundfunk megkeresésére Andrea Sicker, az illetékes bambergi IG Metall második meghatalmazottja. 

Ebből 109 munkahely a kutatás-fejlesztési területet érinti: az eberni fejlesztési részleget teljes egészében bezárják. A 109 érintett közül 37-en kapnak ajánlatot az Erlangenbe történő áthelyezésre.

„A munkahelyek leépítése nagyjából hat éve folyamatosan tart. Az 1650 álláshelyből Ebern már majdnem 1000-et elveszített – és most ehhez jön még ez a további 134” – nyilatkozta Sicker a BR-nek. 

„Ez valóban keserű – különösen úgy, hogy az IG Metall és az üzemi tanács már régóta rámutatott a hiányosságokra. Új termékeket követeltünk a telephely számára, például az elektromos mobilitás területén. De a múltjából fakadóan Ebern a belső égésű motoroktól függ.” 

Korábban arról s írtunk, hogy egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az egyre kisebb európai piacból a kínai márkák. Ha folytatódik a trend, akkor 

az európai cégek kénytelenek lesznek autógyárakat bezárni, azonban a szakszervezetek ereje miatt ez nem feltétlenül egyszerű.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai szerint 2024-ben 0,9 százalékos növekedés után mintegy 13 millió autót adtak el a kontinensen, aminek az AlixPartners szerint 2030-ra a 10 százalékát tehetik ki a kínai márkák.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu