Ez mindenkit megrázott: csődben Európa egyik legnagyobb szállodaóriása – 125 hotel és 5500 dolgozó sorsa a tét

A vezetés szerint a gyors átszervezés és a nemzetközi befektetők bevonása biztosíthatja a hosszú távú működést. A német Revo Hospitality Group csődvédelem alatt álló cégei több mint ötezer alkalmazottat foglalkoztatnak, akik megélhetése most veszélybe került.
VG
2026.01.26, 21:20
Frissítve: 2026.01.26, 21:36

A Revo Hospitality Group, amely többek között a Hyatt és Accor márkák licenceivel rendelkezik, 140 cégére kiterjedő csődvédelemért folyamodott Németországban. A társaság az átszervezés során folytatja működését, miközben új befektetők után kutat.

vendég hotel szállás Revo Hospitality Group
A német Revo Hospitality Group csődvédelem alatt álló cégei több mint ötezer alkalmazottat foglalkoztatnak, akik megélhetése most veszélybe került / Fotó: worldwide_stock - stock.adobe.co / CBRE Magyarország

A Revo Hospitality Group, Európa egyik legnagyobb szállodai üzemeltetője, amely többek között a Pullman, Hyatt és Accor márkák licenceit birtokolja, önkormányzati csődvédelemért folyamodott a berlini Charlottenburg kerületi bíróságon körülbelül 140 cége számára. 

A csődeljárás a társaság 125 szállodáját érinti Németországban és Ausztriában, amelyek összesen körülbelül 5 500 alkalmazottat foglalkoztatnak. 

A cég közleménye szerint a szállodák működése folyamatos marad.

A társaság tulajdonosa a 49 éves berlini Ruslan Husry, aki 2008-ban alapította az első, lipcsei szállodáját. A North Data üzleti adatplatform szerint a Revo csoport legutóbbi bevétele körülbelül 1,3 milliárd euró volt, azonban 2014 óta nem termelt nyereséget. 2025 áprilisa óta a korábbi HR Group néven ismert társaság adóssága mintegy 19,9 millió euróra rúgott, a tulajdonos pedig az utóbbi években nem tett közzé saját eredményadatokat.

A Revo portfóliójába tartozik a Vagabond, Hyperion és Aedenlife márkák mellett számos nemzetközi szállodai lánc – így az Accor, Hyatt, Wyndham és InterContinental Hotel Group – licence is. A csoport összesen 250 szállodát üzemeltet 135 városban, tizenkét európai országban.

Az iparági szakértők már hosszabb ideje számítottak a csődbejelentésre. A "Hotel vor 9" iparági kiadvány szerint a francia Accor csoport (Ibis, Pullman, Mercure) már több Revo által üzemeltetett szálloda foglalási rendszereit is letiltotta.

A Revo Hospitality maga alatt vágta a fát

A csoport problémáit tovább súlyosbította Husry 2025 áprilisában végrehajtott, 60 H-Hotels és további tíz H World International szálloda felvásárlása, ami jelentős költségeket eredményezett, miközben a kihasználtsági mutatók elmaradtak a tervezett szinttől.

A kinevezett ideiglenes csődbiztosok ugyanakkor bizakodóak az átszervezés sikerét illetően. Gordon Geiser és Benedikt de Bruyn, a GT Restructuring ügyvédei, akik a cégcsoport átszervezését felügyelik, közölték, hogy a 2025-re tervezett bevételi célokat nem sikerült elérni, és Husry a likviditási hiányt saját forrásból vagy hitelezői segítséggel nem tudta pótolni.

A január-március hónapokra az alkalmazotti bérek előfinanszírozása érdekében a Szövetségi Munkaügyi Hivatalhoz fordultunk

– nyilatkozták a csődbiztosok a Handelsblattnak. Hozzátették, hogy a csoport önkormányzati irányítása lehetővé teszi a gyors stabilizálást és a hosszú távú befektetői átmenetet, miközben a szállodák működése zavartalan marad.

A modell hasonló a közelmúltban a drezdai Lindner családi szállodacsoportnál alkalmazotthoz, ahol a csődeljárás után a korábbi tulajdonosok leszármazottai saját tőkéjük bevonásával vették át a vállalatot. 

Néhány bérleti szerződés megszűnt, így a szállodák száma szinte a felére csökkent.

Az új vezetés nemzetközi befektetőket keres, hogy a csoport pénzügyi helyzete nyárra rendeződjön. Ugyanakkor a bérbeadók, beszállítók és egyéb hitelezők a fennálló követelések csupán töredékét kaphatják vissza.

A németeknél most telik be a pohár, háromszáz éves cégér esik le, nemzeti intézményt kell bezárni – már itt tartanak

Több mint két és fél évszázad működés után csődbe ment és bezárt a bonni Plittersdorf városrészben található Schaumburger Hof. Az 1755-ben alapított, egykor filozófusokat és államférfiakat fogadó vendéglátóhelyet a koronavírus-járvány utóhatásai, a növekvő bérköltségek és a magas energiaárak kényszerítették a fizetésképtelenségi eljárás megkezdésére. Sok magyar járhatott ezen a helyen, amire többé már nem lesz alkalmuk.

 

 

