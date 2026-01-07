Trükkös tesztek az állásinterjún: nem is hinnéd, mivel tesznek próbára – és hogyan buknak el rajta mások (x)

Sokan azt gondolják, hogy az állásinterjú egy kiegyensúlyozott beszélgetés, ahol minden a kompetenciákról szól. A valóságban azonban a HR-esek és vezetők gyakran mesterséges helyzeteket teremtenek, hogy megnézzék, hogyan viselkedsz nyomás alatt. Ezek a szituációk sokszor ártatlannak tűnnek, máskor kifejezetten kellemetlenek, de mindegyik ugyanarra szolgál: feltérképezni a stresszkezelésedet, az önbizalmadat és az emberi hozzáállásodat.

Az állásinterjú jóval többről szól, mint az önéletrajzodról és a szakmai tapasztalatodról / Fotó: Jobinfo

„Kér egy kávét?” – a helyzet, ami többet számít, mint hinnéd

Az egyik legismertebb interjús trükk az, amikor az elején kávéval vagy teával kínálnak. Ilyenkor nem az ital a lényeg, hanem az, mi történik a csészével később. Az, hogy otthagyod, visszaviszed, vagy rákérdezel, mit szeretnének vele, mind-mind üzenetet hordoz rólad. A probléma ott kezdődik, hogy nincs univerzálisan jó válasz. Egy junior pozíciónál az udvariasság és figyelmesség lehet a nyerő, míg egy vezetői szerepnél akár az is felmerülhet, hogy rosszul priorizálsz, ha azonnal mosogatni indulsz.

A legbiztosabb megoldás gyakran az, ha egyszerűen megkérdezed, mi legyen a csészével, ezzel is jelezve a tudatosságodat.

Szándékos várakoztatás, hogy megbillentsenek

Előfordulhat, hogy az interjú nem a megbeszélt időpontban kezdődik. Nem azért, mert elfelejtettek, hanem mert kíváncsiak, hogyan reagálsz a csúszásra. Idegeskedsz, panaszkodsz, vagy nyugodtan kivárod a sorod? Az ilyen helyzetekben nemcsak a türelmedet figyelik, hanem azt is, mennyire motivált a jelentkezésed. A túlzott feszültség vagy a sértődöttség könnyen azt az üzenetet közvetíti, hogy nehezen kezeled a stresszt.

Amikor „felajánlanak” egy másik állást

Egy gyakori, de alattomos kérdés, amikor az interjú végén felmerül egy teljesen más pozíció lehetősége. Ilyenkor azt tesztelik, mennyire tudatos a karrierelképzelésed, és valóban az adott szerepre készültél-e.

Ha gondolkodás nélkül igent mondasz, az azt sugallhatja, hogy bármire jelentkeznél, csak legyen munka.

Ha viszont határozottan, de udvariasan ragaszkodsz ahhoz, ami igazán érdekel, az elkötelezettséget és céltudatosságot jelez.