O. J. Simpson 76 éves korában elhunyt – írja a Daily Mail. A lap korábban azt is megírta, hogy az egykori futballszár és filmszínész prosztatarákkal küzdött, aki kemoterápiás kezelésen vett részt Las Vegasban. A korábbi hírek arról szóltak, hogy az futballjátékos hospice-kezelésre is szorult, de ezt Simpson cáfolta.

Meghalt O. J. Simpson amerikaifutball-játékos és színész. Simpson rákkal küzdött / Fotó: Ethan Miller / Getty Images

Az egykori sztár családja az X-en erősítette meg a hírt.

Április 10-én édesapánk, Orenthal James Simpson belehalt a rák elleni küzdelembe

– olvasható a posztban.

Hírnév és csillogás

O. J. Simpson a hetvenes évek amerikai futballjának egyik legjobb futójátékosa volt. A Juice becenévre hallgató játékos (ezt a futóstílusa után kapta) először az egyetemen brillírozott, majd később NFL profi játékosává vált. 1969-ben elsőként választották ki a drafton (újonc játékosok börzéje), így a Buffalo Bills csapatához került. Karrierje során számos elismerést nyert el, például 1985-ben ő lett az első Heisman-trófea nyertes, akit beválasztottak a Pro Football Hall of Fame-be, vagyis a hírességek csarnokába. 1973-ban és két évre rá a National Football League (NFL) legjobb játékosának választották, hat alkalommal pedig a Pro Bowl-on játszhatott. O. J. Simpson 1983-ban tagja lett a College Football Hall of Fame-nek is.

Simpson színészként nem futott be akkora karriert, mint sportolóként, de azért számos filmben szerepelt.

A nagyközönség láthatta a Csupasz pisztoly több részében, a Földi űrutazásban is szerepelt, de feltűnt a Pokoli toronyban is.

Az O. J. Simpson-ügy

O. J. Simpson és Nicole Brown 1985. február 2-án kötött házasságot, öt évvel a férfi visszavonulása után. Két gyermekük született, kapcsolatuk hét évig tartott, amely alatt Simpson többször is bántalmazta a nőt. Nicole Brown végül 1992. február 25-én már el is akart válni a férfitól, ehhez be is adta a válókeresetet. A házasság felbontása sikeresen lezajlott, Simpson mégsem hagyta békén a nőt, válásuk után folyamatosan zaklatta őt.

Az új életet kezdő Nicole Brownt és újdonsült szerelmét, Ronald Goldmant holtan találták a nő Bundy Drive-i lakása előtt Los Angelesben. A nőt többszöri késszúrással valósággal kivégezték: elsősorban a fejét és a nyakát érték a késszúrások, de a kezén is voltak vágásnyomok.

A nő nyakát ért vágás ráadásul olyan mély volt, hogy a gégéje is láthatóvá vált, azaz valósággal lefejezték.

Simpsont hamar bíróság elé állították, miután ugyan a nyomozók nem találták meg a gyilkos fegyvert, és szemtanú sem jelentkezett, aki látta volna a gyilkosságot, a vád viszont elég erősnek tartotta a bizonyítékokat. A DNS-vizsgálatok adatai szerintük szinte minden kétséget kizártak O. J. ártatlanságát illetően. A vizsgálatok ugyanis megerősítették, hogy Simpson vérnyomokat hagyott Brown háza körül, illetve saját Rockingham Drive-i otthonának kocsifeljárójánál is vércseppeket véltek felfedezni, amelyek egyértelműen Simpsontól származtak.

A sajtónyilvános per 1994. november 9-én vette kezdetét, az ítéletre viszont még egy évet sem kellett várni.

A tárgyalás során a vádlók minden apró részletre próbáltak kitérni, amit azonban O. J. sztárügyvédei (F. Lee Bailey, Robert Kardashian, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, Johnnie Cochran, Gerald Uelmen, Carl E. Douglas és Shawn Holley, Barry Scheck és Peter Neufeld), ismertebb nevükön a Dream Team, sikerrel hárítottak el. Ennek köszönhetően az esküdtszék O. J. Simpsont nem találta bűnösnek és fel is mentették minden vád alól.

Ron Goldman szülei nem nyugodtak bele Simpson felmentésébe, így polgári pert indítottak az exsportoló ellen szándékos vagy gondatlan emberölés vádjával. Ezzel párhuzamosan Brown édesapja szintén beperelte a férfit. Simpsont felelősnek találták a gyilkosságokban, így az esküdtszék a polgári perben 12,6 millió dollárt ítélt meg Brown és Simpson gyerekeinek mint édesanyjuk örököseinek. Az áldozatok családjai összesen 33,5 millió dolláros kártérítést kaptak.

O. J. Simpsont ugyan emberölésért nem ültették le hosszú évekre, 2001-től kezdődően mégis többször meggyűlt a baja a törvénnyel. 2007-ben végül fegyveres rablásért ítélték el, miután több, fegyverrel felszerelkezett társával együtt megpróbálta visszaszerezni az állítólag tőle ellopott sportereklyéit. O. J.-t ezért letartóztatták, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de 2008 elején vizsgálati fogságba került. Ezután fegyveres rablás és emberrablás vádjában bűnösnek találták, amiért 2008. decemberében összesen 33 év börtönbüntetésre ítélték. A pénzügyileg csődbe ment Simpsont végül 2017. október 1-jén, jó magaviseletéért szabadon engedték.