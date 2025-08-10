Kijev legfőbb ura megüzente Zelenszkijnek: "Ukrajnának elege van, nehéz döntéseket kell meghoznod"

Némiképp váratlan helyről érkezett ukrán szempontból vészjósló nyilatkozat Ukrajna elnökéhez. Tény, hogy nem esznek egymás tenyeréből, de Klicsko üzent Zelenszkijnek, és ennek tartalma igencsak súlyos.

Kettejük nem szívélyes viszonya ismert, több éles kirohanást is intéztek egymás ellen. Talán a legemlékezetesebb az volt, amikor a most Kijev főpolgármestereként ismert, korábban világhírű ökölvívó Klicsko úgy fogalmazott egy nyári interjúban, hogy

bűzlik a zsarnokságtól a Zelenszkij-rezsim.

Szerinte ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök razziákkal és koholt bűnügyekkel fenyegeti a városi tanács működését, mindezt azért, hogy megőrizze elnöki hatalmát.

Klicsko mostani üzenete viszont nem személyes vonatkozású volt, és éppen ezért talán minden eddiginél sötétebb. Arról szólt ugyanis, hogy mi vár Ukrajnára és az ukrán elnökre.

Klicsko üzent Zelenszkijnek: ez vészjósló

Kijevben járt a Bild vezető újságírója, aki számos ukrán döntéshozó véleményét kérte ki a pénteken esedékes Trump–Putyin-csúcsról, főképp a területcserékre vonatkozóan. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, egyelőre nem néz ki jól, nem körvonalazódik a forgatókönyv a háború befejezéséről, de a realitás az, hogy Ukrajna területeket fog elveszíteni.

A német újságíró azért is kérdezett erről, mert Zelenszkij nyilvánosan kijelentette, hallani sem akar semmiféle földcseréről, az oroszok majdnem négy év vérengzés után nem kaphatnak egy négyzetcentiméternyi területet sem. Ezt az álláspontot Zelenszkij hátországa a szavak szintjén legalábbis osztja, ezért is okozott meglepetést, hogy Klicsko homlokegyenest másról beszélt.

„Államunkban, országunkban mindenki belefáradt ebbe a háborúba. Diplomáciai megoldást kell találnunk!” – kezdte Kijev vezetője. Amikor Oroszország területi engedményekre vonatkozó követeléseiről kérdezték, Klicsko azt mondta, hogy még túl korai erről beszélni, majd így folytatta:

De Zelenszkijnek nehéz döntéseket kell majd hoznia.

Mindez pedig félreérthetetlenül arra vonatkozott, hogy az ukrán elnök nincs abban a helyzetben, hogy megakadályozza az ukrán föld elveszítését. Hiába mondja az ellenkezőjét, Klicsko azt tartja valószínűnek, hogy Zelenszkijnek meg kell hoznia a döntést, és bele kell egyeznie ukrán területek átadásába az oroszoknak.