Ez csapódott be és robbant fel Lengyelországban: iráni modellre készült orosz drón kínai motorral

Kelet-Lengyelországban, Osiny falu közelében szerdán kora hajnalban egy kukoricaföldön zuhant le és robbant fel egy katonai drón. Az eszköz a lengyel védelmi miniszter szerint orosz eredetű volt – jelentette a Euronews. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy hajnali 2 óra körül kaptak bejelentést. A helyszínen elégett fém- és műanyagtörmeléket találtak.
A külügyminisztérium szóvivője a sajtóval azt közölte: a drón az Iránban gyártott Shahed-modell orosz változata volt.
A PAP lengyel hírügynökség szerint senki nem sérült meg, de a robbanás kitörte néhány ház ablakait.
Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter, miniszterelnök-helyettes szerda délután sajtótájékoztatót is tartott az incidensről, ahol megerősítette: a drón orosz volt.
Ez egy újabb provokáció volt az Oroszországi Föderáció részéről, egy orosz drón. Figyeljük meg, hogy ez egy különös pillanatban történt, amikor béketárgyalások zajlanak, és remény van a háború befejezésére, amelyet Oroszország indított Ukrajna állama ellen, de amely egyben a NATO-tagállamok biztonságát is fenyegeti. Ilyen pillanatban Oroszország ismét provokál
– mondta a miniszter.
A hadsereg közben arról számolt be, hogy a pilóta nélküli repülő eszközt kínai motorral szerelték fel.
A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnoksága egy közösségi médiás bejegyzésben közölte, hogy az éjszaka folyamán nem észleltek a lengyel légteret megsértő repülést sem Ukrajna, sem Fehéroroszország felől.
