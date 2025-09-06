Jókai utcai házomlás: megszólalt a rendőrség – egyik gyanúsított sem ismerte be a bűnösségét

Befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében, a fővárosi nyomozók négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szombaton.

A rendőrség közölte, hogy befejezték a nyomozást a Jókai utcai házomlás ügyében / Fotó: Shutterstock

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy 2022. június 27-én leomlott és az utcára zuhant az átalakítás alatt álló Jókai utca 1. szám alatt található ház párkányfala, négy személy sérülését okozva. Közülük hárman csak könnyebben sérültek meg, de az operettszínház egyik táncművésze életveszélyesen:

súlyos gerinc-, koponya- és belső sérüléseket szenvedett, műteni is kellett.

A leomló törmeléktől több parkoló jármű összetört. A Jókai utcai házomlás miatt az épület húsz lakójának a terézvárosi önkormányzat volt kénytelen ideiglenesen szállást biztosítani, de a történtek miatt több lakás is huzamosabb ideig beázott.

Eközben a ház tetejére felhúzott újabb emelet luxuslakásait igencsak borsos áron kínálta még tavaly a kivitelező, négyzetméterenként akár 2,3 millió forintot is elkérve értük.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást indított az ügyben. Az eljárásban több mint 50 tanút hallgattak ki, valamint igazságügyi munkavédelmi és építésügyi szakértőket vontak be – írták.

A tájékoztatás szerint négy embert gyanúsítottként hallgattak ki. A szakvélemények megállapításai szerint a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét.

A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó – kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége – közölték, hozzátéve:

a bűncselekmény elkövetését egyik gyanúsított sem ismerte be.

A nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre – zárul a rendőrségi közlemény.