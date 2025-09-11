Rendkívüli ülést tartott a lengyel nemzetbiztonsági tanács, kezdeményezték az ENSZ BT összehívását

Karol Nawrocki államfő vezetésével csütörtök este összeült a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN).
A tanácskozás elején az elnök szorgalmazta a lég- és rakétavédelmi beruházások növelését és a polgári védelem fejlesztését is. A közvéleményt pedig figyelmeztette , hogy „ne dőljön be az orosz dezinformációnak”, amely szerda óta „azt sugallja, hogy a lengyel légteret támadó drónok ukránok voltak”. „Az összes rendelkezésemre álló információ alapján ez egyszerűen hazugság” – hangsúlyozta Nawrocki.
A Lengyel Légi Közlekedési Hatóság (PAZP) csütörtökön közölte, hogy a fegyveres erők kezdeményezésére, állambiztonsági okokból
korlátozzák a légi közlekedést a fehérorosz és az ukrán határ menti övezetben mintegy 3000 méteres magasságig. Az intézkedés már szerdán késő este hatályba lépett, és december 9-ig érvényben marad.
Az érintett övezetben napnyugtától napkeltéig teljes repülési tilalom van érvényben, csak a lengyel és a szövetséges katonai gépek kivételek. Emellett a zónában a nap 24 órájában tilos a pilóta nélküli civil gépek reptetése. Nem katonai kis repülőgépek napközben csak akkor repülhetnek be a zónába, ha rádióval és radar-válaszjeladóval vannak felszerelve.
A lengyel belügyminisztérium szerda késő esti közlése szerint 16 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az északkelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón megrongált egy lakóházat és egy személygépkocsit, de senki nem sérült meg.
Donald Tusk csütörtök reggel a közép-lengyelországi Laskban működő 32. taktikai légibázisra látogatott, és köszönetet mondott a légvédelmi akcióban részt vevő pilótáknak.
Az előző napi események súlyos feladatot adtak a nemzetnek
– fogalmazott a kormányfő.
Karol Nawrocki államfő csütörtök délelőtt a nyugat-lengyelországi Poznan-Krzesinyben működő 31. taktikai légibázison találkozott a pilótákkal, és ott elmondott beszédében orosz provokációnak nevezte az előző nap történteket.
Ezek a légtérsértések próbára tették Lengyelország reagálási képességeit, ezen belül a politikusokét, az államfőét és a miniszterelnökét, valamint a NATO-n belüli cselekvési mechanizmust is
– vélekedett Nawrocki. Hozzátette: Lengyelország „átment ezeken a teszteken”.
Lengyelország kérésére a lengyel légtér orosz megsértése miatt összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését.
Nyilatkozatot tett Kína a lengyelországi orosz drónokról, Varsónak most támadt egy nagyobb gondja: elveszítheti az Új Selyemutat
Kína párbeszédre és diplomáciai megoldásra szólította fel Lengyelországot és Oroszországot a lengyel légteret megsértő orosz drónok miatt kialakult feszültség ügyében. Kínának fontos a vita megoldása, mert Lengyelország lezárta a határa egy részét. Ha ez így marad, akkor Lengyelország elveszítheti az Új Selyemutat, Kína az áruit más országok felé irányíthatja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.