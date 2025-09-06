Tragédiákkal indult a hétvége a MÁV-nál

Elgázolt egy embert egy személyvonat Gyöngyösön, az Enyedi utcánál, a Kitérőgyár megállónál – közölte a katasztrófavédelem szombaton kora reggel.
A katasztrófavédelem azt is közölte, hogy a város hivatásos tűzoltói érkeztek a helyszínre, a szerelvény megemelését követően kiemelték az illetőt, majd átadták a mentőknek.
A vonaton a személyzettel együtt hárman utaztak. A mentési munkálatok idejére leállították a vasúti közlekedést az érintett szakaszon.
Szombat reggel szintén elgázolt egy embert egy vonat a XIV. kerületi Szolnoki útnál. A szerelvény utasait mentesítő autóbusz szállítja tovább. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget – írta a katasztrófavédelem.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy közel egy teljes hónapra bezárt a Keleti pályaudvar a tervezett felújítás miatt, amely mintegy 4,4 milliárd forintból valósul meg.
A felújítás célját, feladatait, a vágányok, váltók és a felsővezetékek karbantartását, valamint az előrehaladást pénteken mutatta be a sajtónak a vasúttársaság.
Az őszre tervezett vágányszabályozásokra éjszakánként kerül sor, nem fogják érinteni a vonatforgalmat.
Arról is beszámoltunk, hogy mikor kezdődhetnek el az az ország legnagyobb pályaudvarainak a felújítása, illetve eldőlt az is, hogy összesen hány vasútállomást érint a magántőke bevonása.
