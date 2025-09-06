Ezért olyan pusztítók az orosz dróntámadások az ukránok szerint: tömegesen gördülnek le a gyártósorokról az orosz drónok

Havonta akár 2700 Sahíd típusú, orosz nevén Gerany-2 drón gyártására is képes Oroszország az ukrán katonai hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov szombati szavai szerint. Emellett az ukrán légvédelem kifárasztása céljából Oroszország jelentős mennyiégben gyárt csalidrónokat is, melyeket nem szerelnek fel robbanószerekkel.

Az orosz drónok és rakéták egyre gyakrabban találnak célba/Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz drónok egyre nagyobb kihívást jelentenek

A szóvivő szerint a tömeges orosz csapások komoly kihívást jelentenek mind az ukrán légvédelem, mind az ország partneri számára, akiknek segíteniük kell az ukrán légtér védelmében. A szombatra virradó éjjel 91 orosz drón indult támadásra az ukrán légierő tájékoztatása szerint, amiből 68-at lőttek le vagy bénítottak meg, ám 18 elérte célját. A jelentés szerint a 18 csapásmérő drón nyolc helyszínen talált célba, míg négy helyen a lelőtt eszközök roncsainak lezuhanását regisztrálták.

Az oroszok a Herszon megyében található Bilozerka térségében csapásmérő drónnal támadtak meg egy ellenőrzőpontot, három rendőr megsebesült az ukrán rendőrség tájékoztatása szerint. Mindeközben az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság arról számolt be, hogy szombat reggel a donyecki régióban, Szlovjanszknál orosz tüzérségi támadás érte a vasúti infrastruktúrát, ami miatt lkésnek a vonatok.

Az orosz támadások miatt hat civil vesztette életét a Donyeck és a Herszon megyei közigazgatási hivatal szombati közlése szerint az elmúlt napon.

Az elnöki iroda élén álló Andrij Jermak a Telegramon arról írt, hogy az orosz ellenőrzésű területekről egy nagyobb csoport ukrán gyermeket szállítottak vissza Ukrajnába, de számukat nem hozta nyilvánosságra.

Az ukrán vezérkar szombati összesítése szerint

Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az 1 millió 87 ezret.

Az ukrán erők pénteken megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett két orosz harckocsit, 39 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 256 drónt.