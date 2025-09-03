Oroszország az egész nyugati világ biztonságát veszélyezteti a NATO-főtitkár szerint – ezt tervezi a katonai tömb

Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euroatlanti biztonságra, tehát ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, aki Alar Karis észt elnökkel folytatott megbeszélést szerdán.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint Oroszország jelenti a legközvetlenebb fenyegetést az euroatlanti biztonságra / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

„Folyamatos támogatásunk Ukrajnának továbbra is kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy rendelkezzen mindazzal, amire szüksége van a védekezéshez, és ahhoz, hogy amikor véget ér ez a szörnyű háború, a valódi béke biztosított legyen” – fogalmazott Mark Rutte az észt államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett, a Washingtonban, Ukrajna támogatására júliusban bejelentett új NATO-kezdeményezés keretében hárommilliárd dollár értékű segély, lőszertől a fejlett légvédelemig, érkezett az Egyesült Államok részéről Ukrajnába, amelyet a szövetségesek finanszíroztak.

Rutte kijelentette, hogy Ukrajna biztonságának alapját saját fegyveres erői jelentik, amelyeket a NATO már aktívan támogat.

„Mindannyian azon dolgozunk, hogy véget vessünk ennek a szörnyű háborúnak, a többi között az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákról szóló folyamatos megbeszéléseken keresztül” – fogalmazott a holland politikus.

Garancia kell, hogy Oroszország ne támadhasson újra

Ukrajna fegyveres erőinek kiegészítése érdekében az Amerikai Egyesült Államok és számos más partner olyan biztonsági garanciák kidolgozásán dolgozik, amelyek biztosítják, hogy miután béke lesz, Oroszország soha többé ne próbálja megsérteni Ukrajna szuverenitását – tette hozzá a NATO-főtitkár.

Alar Karis a sajtóértekezleten egyebek mellett azt mondta: Ukrajna kiérdemelte, hogy véget érjen a háború, de csak jól működő rendszer által lehet tartós és hosszan tartó a béke.

Kijelentette, hogy minden nemzetnek a világon, így Ukrajnának is joga van a szabadságot választania, joga van ahhoz, hogy döntsön a jövőjéről, és megválaszthassa a szövetségeseit. Ezért Észtország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a NATO-tagság felé vezető útján. Nemcsak azért, mert ez lenne a legjobb garancia Ukrajna békés jövője számára, hanem azért is, mert Ukrajna sokkal erősebbé tenné magát a NATO-t, és biztonságosabbá Európát – tette hozzá nyilatkozatában az észt elnök.