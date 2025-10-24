Vége az EU-csúcsnak, Orbán Viktor az éjjel ajánlatot tett Ukrajnának – a magyar miniszterelnök vészjósló levelet kapott Putyintól
Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, az egynapos uniós csúcstalálkozót követően, péntek hajnalban.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem akar belevonódni az orosz–ukrán háborúba.
Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni.
„Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbe ütésével” – fogalmazott a kormányfő.
Ha az unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéredzkedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania – tette hozzá Orbán Viktor.
Kijelentette:
a budapesti békecsúcs napirenden van. Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek.
Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van – mondta.
Közölte: Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal. „Pont azt kellene csinálnunk tükörszerűen, mint amit az amerikaiak elnöke csinál” – tette hozá.
Kijelentette: nem szeretné, ha Magyarország egy olyan szövetségnek lenne a tagja, amelynek egy újonnan felvett tagja folyamatosan háborús veszedelemben él.
A kormányfő szerint ha Ukrajna tagja az uniónak, akkor az orosz–ukrán háború „a mi háborúnkká válik, és ezt mi nem akarjuk”. Azt is mondta, hogy Ukrajna állapota „fölszívná, kiszippantaná” Európából azokat a pénzeket, amelyekre Európában van szükség a gazdaság fejlesztéséhez, például Magyarországon.
Ezzel összefüggésben kijelentette: Magyarország nem támogatja az Ukrajnával történő uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését, és nem támogat semmilyen olyan pénzügyi intézkedést sem.
Az Európai Tanács Ukrajnával foglalkozó állásfoglalásával kapcsolatban a kormányfő közölte, hogy Magyarországnak nem állt módjában, hogy támogassa az elfogadott szöveget.
Orbán Viktor nem támogatja az orosz vagyonok befagyasztását
Azon uniós tervről, amely szerint Ukrajna támogatására használnák fel az európai bankokban elhelyezett, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz vagyonok kamatait, Orbán Viktor úgy vélekedett: „Ha egyszer is hozzányúlnak politikai parancsra bármely itt elhelyezett összeghez, ami nem az unióé, hanem unión kívüli tagállamé, azt elvonják, ráadásul nemzetközi jogi szempontból kétes módon, akkor az megingatja az összes Európában pénzügyi befektetést végrehajtó bizalmát, és akkor ez az üzletág tönkremegy.”
A kormányfő elmondta, a héten levelet váltott az orosz elnökkel, amelynek során
Vlagyimir Putyin világossá tette, hogy orosz pénzeket érintő esetleges uniós intézkedésekre ellenlépéseket fognak tenni. Ez azt jelenti, hogy az Oroszországban lévő vállalati vagyonok bajba kerülhetnek
– magyarázta.
Azt is mondta, hogy Magyarországról több cégnek is, köztük nagy magyar stratégiai cégeknek komoly vagyonuk van Oroszországban, és ezt nem akarja kockáztatni.
Az Európai Uniónak az volna az érdeke, ha ez az iparág nem halna meg, hiszen Európa azért versenyez, hogy az euró előbb fölzárkózzon a dollárhoz, mint világvaluta, később pedig, ha lehet, meg is előzze – szögezte le.
Az uniós tanács által csütörtökön elfogadott Oroszország elleni 19. szankciós csomaggal kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta: „Mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak.”
A megszorító csomag, amely folytatja ugyan az elhibázott uniós szankciós politikát, Magyarországot nem érinti negatív módon – mondta.
Orbán Viktor közlése szerint mintegy 20–30 milliárd euró között van az az összeg, amit a magyar gazdaság eddig vesztett a háborún.
Szavai szerint ebből világosan következik, hogy minden magyar családnak, minden magyar kis- és középvállalkozónak az az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen. A pénz ne menjen Ukrajnába, és a magyar gazdaságot meg az unió többi gazdaságát ne blokkolják a szankciók. Ez az érdeke mindenkinek – jelentette ki.
A migrációt illetően a miniszterelnök közölte: az EU 2026 végén, 2027 elején hatályba akarja léptetni a migrációs és menekültügyi paktumot. Azt is mondta, hogy a migrációs paktum egy „halálos veszély” Magyarországnak.
A kormányfő közölte, hogy Magyarország a migránspaktumot elutasítja, hozzátette, hogy paktumot Magyarország nem fogja és most sem hajtja végre, amiért büntetést fizet. De szerinte még mindig jobb a büntetés, mint ha „nyakunkra küldenek tízezerszám migránsokat”.