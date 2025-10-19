Hétvégén sem áll le az orosz úthenger: az ukrán front mindkét végén előretörtek – több település is elesett

Az orosz hadsereg újabb területeket foglalt el Ukrajnában: a donyecki Csunyiscsinye és a zaporizzsjai Poltavka is orosz kézre került. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az elmúlt napokban több frontszakaszon sikerült előrenyomulniuk, miközben a légicsapások és dróntámadások mindkét oldalon felerősödtek.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint a hadsereg elfoglalta Csunyiscsinye községet a donyecki térségben, valamint Poltavkát Zaporizzsja megyében. A jelentés szerint az utóbbi helyszínen az orosz erők több mint 12 négyzetkilométernyi, megerődített ukrán állást „tisztítottak meg”, köztük ötszáz épületet. A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz csapatok már négy kilométerre megközelítették Liman városát, amelynek elfoglalása kulcsfontosságú lehet a Donbász térségében.

Megállíthatatlanul tör előre az orosz hadsereg

A moszkvai tárca szombaton a donyecki Plescsijivka bevételét is bejelentette, ezzel néhány nap alatt három települést vontak orosz ellenőrzés alá. Az orosz hadijelentés szerint az elmúlt 24 órában a hat ukrajnai frontszakaszból ötön előretörtek, és mintegy 1600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A közleményben az orosz fél számos ukrán katonai célpont megsemmisítését is állította, köztük logisztikai és lőszerraktárakat, egy amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt, négy harckocsit, tizennégy páncélozott járművet, valamint több száz drónt.

Közben az orosz hatóságok szerint az ukrán tüzérségi és dróntámadások sem maradtak el: a frontvonal közelében fekvő orosz területeket, valamint Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa városait is célba vették. A repülőterek forgalmát ideiglenesen korlátozták, ami arra utal, hogy a háború egyre inkább kiterjed az orosz hátországra is.