Elkezdődött a végjáték Ukrajnában: politikai tisztogatások folynak, polgárháború fenyeget

Egyesek szerint megkezdődött az orosz–ukrán háború tragikus végjátéka. A hatóságok mindenütt „orosz ügynököket” keresnek, vagy találni vélnek. Az országban egyre nagyobb az aggodalom; katonai diktatúra bevezetésétől félnek.

Klicsko és Zelenszkij – egyre erősebb köztük az ellentét, a kijevi főpolgármester szerint az orosz–ukrán háború területi engedményekkel érhet véget / Fotó: AFP

Romlik a katonai helyzet is. Gyakorlatilag az egész országban energia-szükségállapotot, lekapcsolási rendszert vezettek be. A kijevi energiaügyi minisztérium szerint az október 13–14-i oroszországi légitámadások miatt elszenvedett károk szükségessé tették

Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk nagymegyékben a teljes,

Kirovohradban, a kijevi és cserkasszki nagymegyékben a részleges elektromosáram-lekapcsolást.

Zaporizzsja nagymegyében csak az ipari nagyfogyasztókat vették le az áramszolgáltató hálózatról,

Csernihiv körzetében háromlépcsős, órákra lebontott kikapcsolási rendet vezettek be

Trump amerikai elnök még mindig nem adott végleges választ arra, hogy engedélyezi-e Ukrajna számára Tomahawk szárnyas rakéták eladását. Jól értesült amerikai kormányforrások szerint ha „igen” választ is ad,

legfeljebb ötven darab ilyen fegyvert kap, amellyel nem tudja érdemben befolyásolni a háború kimenetelét.

Ukrajna, ahol tud – és amilyen mértékben – visszavág. Az ukrán dróntámadás után 24 órával még mindig égett, és nagy távolságból látható fekete füstöt bocsátott ki a Krím félsziget legnagyobb olajfinomítója Feodoszijában – jelentette a The Kyiv Independent.

Zelenszkij folytatja a politikai tisztogatásokat

A háború a belpolitikai fronton is nagy erőkkel zajlik.

Odessza 2014 óta regnáló polgármestere lett a politikai tisztogatás legújabb áldozata.

Noha az érdekelt tagadta, és a sajtóban eddig nem tettek közzé bizonyítékot (útlevelet, hivatalos dokumentumokat), Zelenszkij elnök aláírta az illető ukrán állampolgárságtól való megfosztásáról szól rendeletet. Arra hivatkoztak, hogy a polgármester orosz állampolgár. Még a törvényesség látszatára sem nagyon figyeltek, hiszen a döntést, a polgármesteri tisztségből való felmentést első fokon az odesszai városi tanácsnak (Odeszjka Miszkrada) kellett volna meghoznia, ezután jöhetett volna csak az elnöki ukáz. Ugyanez a sors vár a hasonló helyzetbe hozott kijevi első főpolgármester-helyettesre is. Esetében tudni kell, hogy a politikai támadás nem elsősorban ellene irányul;

a háttérben meghúzódik Zelenszkij és a kijevi főpolgármester, Vitalij Klicsko közismert személyes ellentéte is.

Hennadii Truhanov, a leváltott odesszai polgármester az egyik leginkább kormánypárti médium, az Ukrainska Pravda szerint ellenszegült az eseményeknek, és bejelentette: mindaddig tisztségében marad, amíg az odesszai városi tanács fel nem menti pozíciójából.