Ukránok bombázták le a tengeri finomítót, a Lukoil nem csak Washington tüze alatt áll – itt még sohasem volt támadás

Ukrajna tovább támadja Oroszország energiainfrastruktúráját. Az ukrán katonai hírszerzés egyik, az üggyel tisztában lévő forrása szerint csütörtökre virradó éjjel ukrán drónok támadták meg a Kaszpi-tengeren található, az orosz Lukoil tulajdonában lévő Filanovskij tengeri olajtermelő platformot.

A Lukoil finomítója több találatot is kapott Fotó: Vladimir Tretyakov / Shutterstock (képünk illusztráció)

A Bloombergnek nyilatkozó forrás szerint ez az első alkalom, hogy Ukrajna orosz olajtermelést támad a Kaszpi-tengeren. A Filanovszkij olajfinomító legalább négy támadást szenvedett el, és ennek következtében egy időre le is kellett állítania működését. Az orosz fél ugyanakkor egyelőre még nem erősítette meg a támadás tényét.

Az ukránok rendszeresen támadják az oroszok kritikus infrastruktúráját és energialétesítményeit. A fekete-tengeri olajterminálokat rendszeresen támadják. Ráadásul az elmúlt időben rendszeresen vették célba a Barátság kőolajvezetéket is, amely nem csupán Oroszország, hanem Magyarország számára is kellemetlen, hiszen hazánk energiabiztonságát is veszélyezteti, mivel az orosz gáz és olaj Magyarország energiamixének fontos pillérét képezi.

Kijev a Kaszpi-tenger térségét az orosz-ukrán háború korábbi szakaszaiban nem vette célba, azonban az elmúlt hetekben megszaporodtak a támadások. Kazahsztán november legvégén felszólította Ukrajna vezetését, hogy hagyjon fel a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri termináljának támadásával, amely a globális olajtermelés több mint 1 százalékát kezeli. A nyilatkozatra azt követően került sor, hogy egy dróncsapás leállította az exportot és súlyosan megrongálta a rakodási infrastruktúrát.

Ukrajna idén rendszeresen támadta Oroszország olajfinomítóit és nyersolajtermináljait, hogy aláássa az orosz háborús gazdaság egyik legfontosabb bevételi forrását. A kazah külügyminisztérium szerint a mostani dróncsapás már a harmadik ilyen támadássorozat volt 2025-ben a szerintük kizárólag polgári létesítmény ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái védik.