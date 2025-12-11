Ez a mondat bekerül a történelemkönyvekbe: a NATO-főtitkár közölte, „mi vagyunk Oroszország következő célpontja” – tudja a háború kitörésének dátumát

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján.

Mark Rutte NATO-főtitkár / Fotó: Anadolu via AFP

Úgy vélte, a katonai szövetségben sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja.

– mondta Rutte. Hozzátette: „Túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre” – fogalmazott a főtitkár.

„A konfliktus a kapunknál van. Oroszország visszahozta a háborút Európába. És nekünk fel kell készülnünk” – tette hozzá. Szerinte Oroszország öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni a NATO-val szemben. Közös sajtótájékoztatójukon Merz az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia közzététele nyomán abszolút priortásnak nevezte a NATO európai oszlopának erősítését.

A német kancellár szerint jó úton járnak

„Fontosabb, mint valaha, most ezt az Európát a nyomás alatt is összetartani, és elejét venni annak, hogy semmi és senki se oszthassa meg. Olyan egyesült, erős Európára van szükségünk, mint még soha” – jelentette ki Merz. Kiemelte, hogy minden erejével egy egyesült és erős Európai Unióért akar kiállni.

„Ez azt jelenti, hogy ahol a retorikán túl, saját érdekeinket szem előtt tartva együttműködhetünk az Egyesült Államokkal, ott természetesen ezt folytatni fogjuk” – mondta Merz. Ez különösen érvényes – hívta fel a figyelmet – az ukrajnai béke elérése érdekében végzett intenzív munkára és a NATO jövőjének alakítására.

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyet a múlt héten láthattunk, megerősít minket abban, hogy jó úton járunk

– mondta a német politikus. Merz újságírói kérdésre válaszolva szót ejtett arról is, hogy az Egyesült Államok a tervek szerint jövőre megkezdi a nagyobb hatótávolságú fegyverek telepítését Németországban.