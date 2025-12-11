Deviza
EUR/HUF382.7 0% USD/HUF325.63 -0.42% GBP/HUF436.87 -0.22% CHF/HUF410.34 +0.33% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.19 +0.06% CZK/HUF15.81 +0.17% EUR/HUF382.7 0% USD/HUF325.63 -0.42% GBP/HUF436.87 -0.22% CHF/HUF410.34 +0.33% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.19 +0.06% CZK/HUF15.81 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mark Rutte
orosz-ukrán háború
Oroszország
Friedrich Merz
NATO

Ez a mondat bekerül a történelemkönyvekbe: a NATO-főtitkár közölte, „mi vagyunk Oroszország következő célpontja” – tudja a háború kitörésének dátumát

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a tagországoknak gyorsan növelniük kell védelmi képességeiket, hogy megelőzzék az Oroszország által indított, nagyhatalmi háborút, amely Európában újra fenyegető közelségbe került. Rutte azt is kijelentette, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja.
VG/MTI
2025.12.11, 18:00
Frissítve: 2025.12.11, 18:10

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján. 

Mark Rutte - Friedrich Merz press conference in Berlin Ez a mondat bekerül a történelem könyvekbe: a NATO-főtitkár közölte, „mi vagyunk Oroszország következő célpontja” – tudja a háború kitörésének dátumát
Mark Rutte NATO-főtitkár / Fotó: Anadolu via AFP

Úgy vélte, a katonai szövetségben sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában. Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja.

– mondta Rutte. Hozzátette: „Túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre” – fogalmazott a főtitkár.

„A konfliktus a kapunknál van. Oroszország visszahozta a háborút Európába. És nekünk fel kell készülnünk” – tette hozzá. Szerinte Oroszország öt éven belül kész lehet katonai erőt alkalmazni a NATO-val szemben. Közös sajtótájékoztatójukon Merz az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia közzététele nyomán abszolút priortásnak nevezte a NATO európai oszlopának erősítését.

A német kancellár szerint jó úton járnak

„Fontosabb, mint valaha, most ezt az Európát a nyomás alatt is összetartani, és elejét venni annak, hogy semmi és senki se oszthassa meg. Olyan egyesült, erős Európára van szükségünk, mint még soha” – jelentette ki Merz. Kiemelte, hogy minden erejével egy egyesült és erős Európai Unióért akar kiállni.

„Ez azt jelenti, hogy ahol a retorikán túl, saját érdekeinket szem előtt tartva együttműködhetünk az Egyesült Államokkal, ott természetesen ezt folytatni fogjuk” – mondta Merz. Ez különösen érvényes – hívta fel a figyelmet – az ukrajnai béke elérése érdekében végzett intenzív munkára és a NATO jövőjének alakítására.

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyet a múlt héten láthattunk, megerősít minket abban, hogy jó úton járunk

– mondta a német politikus. Merz újságírói kérdésre válaszolva szót ejtett arról is, hogy az Egyesült Államok a tervek szerint jövőre megkezdi a nagyobb hatótávolságú fegyverek telepítését Németországban.

„Jelenleg nincs okom kételkedni a NATO-szövetség keretében az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokban” – mondta. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs olyan bejelentés vagy lépés, amely a kölcsönös biztonsági ígéret felbontására utalna. Arra a kérdésre válaszolt, hogy Washington visszavonhatja a Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek Németországban való újratelepítésére vonatkozó ígéretét.

Merz szóvá tette, hogy Európában többet kell tenni a biztonság érdekében. Szerinte az amerikai kormány erre joggal felhívja a figyelmet. Rutte az új amerikai biztonsági stratégiáról megjegyezte, hogy az egyértelműen kimondja, hogy a Washington továbbra is elkötelezett Európa, illetve az európai biztonság iránt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu