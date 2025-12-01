Orbán Viktor előre szólt a magyaroknak: nem lesz könnyű a december – ez vár az országra

„Húzós november volt. A háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3 százalékos Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz–ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett” – foglalta össze az év tizenegyedik hónapját hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a november húzós volt, de a december sem lesz könnyű / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök szerint azonban a december sem lesz könnyebb. Az Amerikai Egyesült Államokban és Oroszországban már letárgyalta, amit kellett, azonban szerinte a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. A kormányfő úgy látja, hogy az amerikai–orosz megállapodás közeleg, és a béke karnyújtásnyira van, azonban az Európai Unió tovább szankcionálná az orosz gázt és olajat, és tovább finanszírozná a háborút.

„Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz, ha nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénze Ukrajnában kössön ki. Decemberben ellenállunk, és kitartunk a béke és a magyar emberek érdekei mellett. Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Két fő cél érdekében dolgoztak – közölte szombaton a Facebook-oldalán a miniszterelnök. A Welt am Sonntag című német lapnak is nyilatkozott, kifejtve, Ukrajnát ismét ütközőzónává kell tenni a NATO és Oroszország között.

A miniszterelnök kifejtette, fontos volt, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. „Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek” – tette hozzá.