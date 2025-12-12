Putyin tombolhat: orosz partizánok árulták el az orosz hadiszállítmányt az ukránoknak, két óriáshajót kilőttek a nyílt tengeren – Moszkva retteg a "Fekete Szikrától" és a "Szellemektől"

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) egyik alegysége a Fekete Szikra orosz felkelőmozgalommal együttműködve megsemmisített két orosz hajót a Kaszpi-tengeren, az oroszországi Kalmük Köztársaság partjai közelében – közölte pénteken a Telegramon az SZSZO.

Fotó: AFP

A közleményben kiemelték, hogy a hajók hadfelszerelést szállítottak, valamint hogy az orosz felkelők a hajók útvonaláról és rakományáról szóló részletes információval segítették az SZSZO-t. Az eltalált hajók között van a Kompozitor Rahmanyinov és az Aszkar-Szaridzsa. A különleges erők hangsúlyozták, hogy céljuk továbbra is az orosz hadsereg támadóképességének gyengítése.

Az ukrán katonai hírszerzés közölte, hogy Szellemek nevű különleges egysége a Krím félszigeten megsemmisített egy An-26-os orosz katonai szállító repülőgépet és két rádiólokációs rendszert, amiről videófelvételt is közzétettek a Facebookon. Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy a Szellemek két hét alatt nyolc orosz célpontot semmisített meg a Krímben, köztük egy Szu-24-es bombázót, három radarállomást és egy tehervonatot.

Kijev szerint Kindrasivka és Ragykivka ukrán kézre kerülhetett

Az ukrán nemzeti gárda közölte, hogy egységei Harkiv megyében felszabadították Kindrasivka és Ragykivka települést, valamint Kupjanszk északi részének több kerületét, ami lehetővé tette az orosz erők utánpótlási útvonalainak elvágását, és jelentősen stabilizálta a helyzetet városnál.

Eközben visszaverték az orosz hadseregtámadási kísérleteit, Kupjanszk pedig jelenleg az ukrán tüzérség ellenőrzése alatt áll. A várostól délre továbbra is folynak harcok, de a kupjanszki frontszakasz helyzete stabil az ukrán erők lassú előretörésével - írta a nemzeti gárda. Az Ukrinform hozzátette, hogy a 2021-ben még több mint 27 ezer lakosú Kupjanszkban mostanra alig 530-an maradtak.

Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az orosz vezérkar novemberben 20-án a város teljes elfoglalásáról tett bejelentést. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éppen ezért most Kupjanszkból köszöntötte videóüzenetben az ukrán katonákat a szárazföldi erők napja alkalmából.