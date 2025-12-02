Budapesten mondta a szemébe Ursula von der Leyen emberének a magyar kormány: ez lesz a következménye, ha nem kapjuk meg az uniós pénzeket – „Egyszerű az üzenet”

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfő este.

Fotó: AFP

Bóka János közölte: hétfőn Budapestre látogatott Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa, akinek portfóliójába tartozik az unió következő hétéves pénzügyi keretrendszerének előkészítése.

„Egyszerű üzenetet adtam át számára: amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz a jelenlegi költségvetési keretterv alapján, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről” – írta. Hozzátette: az új költségvetési kerettervben nem képzeletbeli, hanem valódi pénzről akarunk tárgyalni.

„Ez csak akkor lehetséges, ha véget vetünk a költségvetési zsarolás gyakorlatának, és az azt szolgáló kondicionalitási mechanizmusokat felszámoljuk” – vélekedett a miniszter.

Brüsszel nem enged: 18 milliárd euró marad befagyasztva

Az Európai Bizottság továbbra is komoly aggályokat fogalmaz meg Magyarország jogállamiságával kapcsolatban, és a 7. cikk szerinti eljárás keretében már kilenc meghallgatást tartott, ám érdemi előrelépés nélkül. Michael McGrath uniós biztos a súlyos hiányosságokra hívta fel a figyelmet, míg Tineke Strik holland EP-képviselő élesen bírálta az igazságszolgáltatás gyengítését és a rendeleti kormányzás tartósodását.

Szerinte Magyarország „választási autokráciává” alakult, és sürgeti az uniós források 100 százalékos befagyasztását a további romlás megállítására. Brüsszel jelenleg mintegy 18 milliárd euró uniós forrást függesztett fel Magyarországgal szemben, ebből 1 milliárd már véglegesen elveszett.

A magyar kormány ezt politikai boszorkányüldözésnek minősíti: a vádak aktivista NGO-k manipulált állításain alapulnak, miközben az EU saját problémáit figyelmen kívül hagyják.

Ugyanakkor Magyarország a 2014–2020-as költségvetési ciklust rekordmagas, 98,9 százalékos lehívási aránnyal zárta, ami az uniós átlag feletti, és a harmadik helyre sorolja az országot.