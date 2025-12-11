Teljes őrület, Ursula von der Leyenék megfenyegették az EU egyik alapító tagállamát: ha megakadályozza Ukrajna támogatását, úgy fog járni, mint Magyarország - "A telefont se vesszük fel nekik többé"

Nő a feszültség az Európai Unióban. Ukrajna finanszírozása közelgő csődhelyzet miatt sürgős megoldást igényel, a tagállamok között azonban egyre mélyülő törésvonalak nehezítik a döntéshozatalt. A következő napokban a brüsszeli diplomaták mindent megtesznek azért, hogy meggyőzzék Belgium miniszterelnökét, Bart De Wevert, hogy támogassa a 210 milliárd eurós ukrán hitelkerethez szükséges új uniós mechanizmust, amelyet a befagyasztott orosz vagyonnal fedeznének – írja a Politico.

Teljes őrület, Ursula von der Leyenék megfenyegették az EU egyik alapító tagállamát / Fotó: Frederick Florin / AFP

De Wever hónapok óta blokkolja a tervet, mivel attól tart, hogy Belgiumra hárulna a felelősség, ha az orosz vagyon feloldása után Moszkva visszakövetelné a pénzt. Az érintett eszközök túlnyomó többségét a brüsszeli Euroclear kezeli, éppen ezért a belga kormány további garanciákat, pénzügyi védőhálót és jogi biztosítékokat követel.

Ukrajna jövőre 71,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe. Ha az EU nem lép, Kijev áprilistól kénytelen lehet leállítani számos állami kiadást.

Éppen ezért az uniós nagykövetek ezen a héten három rendkívüli ülést is tartanak, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni a brüsszeli javaslatról, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával biztosítana hosszú távú hitelkeretet Ukrajnának.

Brüsszel azzal fenyegeti Belgiumot, hogyha továbbra is ellenáll, akkor könnyen a közösített Magyarország sorsára juthat

Egy uniós diplomata szerint ha Belgium továbbra is megakadályozza az ukrán hiteltervet, Brüsszel úgy tekinthet rá, mint egy „új Orbán Viktorra”, és ugyanazokat az eszközöket alkalmazhatja ellene.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

Belgium véleményét figyelmen kívül hagynák az uniós tárgyalásokon,

jelentéktelen pozícióba kerülne a költségvetési vitákban,

diplomatái és miniszterei kevésbé kapnának szót,

kérései háttérbe szorulnának a brüsszeli döntéshozatalban.

Azaz, ha Belgium nem működik együtt, elveszítheti az uniós befolyását.

Ursula von der Leyen B-terve, ha Belgium nem enged

Az Európai Bizottság elnökének az első terve egy közös uniós hitelfelvétel volt, ezt azonban Magyarország már elutasította pénteken.