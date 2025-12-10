Hivatalos dokumentum bizonyítja: Amerika el akarja szakítani Magyarországot az EU-tól, még három másik tagállam is követheti – Trump megpecsételné Ursula von der Leyen sorsát
A kiszivárgott, hosszabb amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) szerint a Trump-kormány Európa jövőjét kulturális és politikai értékvonalak mentén alakítaná át. A dokumentum egyik legfontosabb eleme: Magyarországot a „kulcsországok” között említi, amelyekkel Washington szorosabbra fogná a kapcsolatot az EU gyengítésének céljával.
A Defense One által látott kiszivárgott dokumentum teljesen új irányt vázol az Egyesült Államok külpolitikájában, különösen az Európai Unió felé. Ez a hivatalosan közzétett NSS-nél jóval élesebben fogalmaz: az USA olyan országokkal akar szorosabb szövetségre lépni, amelyek „a hagyományos európai értékek megőrzését” tűzik zászlajukra – és amelyek politikailag jobboldali fordulatot képviselnek.
A felsorolásban négy ország szerepel név szerint: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Lengyelország.
Ez az amerikai megközelítés egyértelműen szakít a korábbi, EU-központú diplomáciával. A dokumentum szerint Európa „civilizációs töréspont” felé tart a bevándorlás és a szólásszabadság-korlátozások miatt, így Washington úgy véli, hogy a kontinens jövője csak a jobboldali, szuverenitáspárti kormányokkal szövetkezve formálható újra.
A dokumentum egy részét gyakorlatilag Magyarországnak címezték:
Támogatnunk kell azokat a pártokat, mozgalmakat és kulturális szereplőket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmód megőrzését szolgálják – miközben Amerika-barátok
– olvasható a dokumentumban. Washington kiemelt célként kezeli, hogy a partnerállamokat védeni kell a brüsszeli befolyástól, ennek érdekében pedig akár diplomáciai és gazdasági támogatásra is számítani lehet.
Ez a magyar kormány számára diplomáciai értelemben hatalmas felértékelődés lenne: az USA olyan partnerként tekintene hazánkra, amelyen keresztül az EU-s intézmények befolyását ellensúlyozhatja.
Washington nem pénzeli az európai védelmet – Oroszország és Kína azonban így sem örülhet
A stratégia egy másik sarkalatos eleme, hogy a Trump-adminisztráció elengedné Európa katonai védelmét, mondván: „hegemóniára törekedni hiba volt”. Ez azonban nem jelenti azt, hogy átadnák a kontinenst Moszkvának vagy Pekingnek. A dokumentum egy új modellt javasol: az USA regionális „bajnokokkal” működne együtt, akik stabilitást biztosítanak a saját térségükben.
Európában ez a „bajnoki szerep” nem NATO-szövetségi logikára épülne, hanem politikai-ideológiai közelségre. Itt jelennek meg újra a megnevezett országok – elsősorban Magyarország és Lengyelország, amelyeket Washington egyfajta „kulturális és szuverenitáspárti ellenpólusként” fogna be az európai status quo újraírós kísérletébe.
A dokumentum egy másik radikális ötletet is tartalmaz: a G7 helyett létrehoznák a C5-öt, egy új, nagy lakosságszámú hatalmakból álló csoportot. Ennek tagjai az USA, Kína, Oroszország, India és Japán lennének. Ezzel Washington világossá tenné, hogy Európa a jelenlegi vezetése mellett nem lehet része Trump geopolitikai prioritásainak, mivel Brüsszelnek nagyhatalomként és amerikai szövetségesként sincs helye az asztalnál.
Az első C5-csúcson a javaslat szerint a Közel-Kelet rendezése, főként az Izrael–Szaúd-Arábia-normalizáció lenne a napirend.
Magyarország, az amerikai ugródeszka Európa szívében
Ha ez a stratégia valós politikává válik, akkor a következőkre lehet számítani.
- Magyarország befolyása nőne Washington szemében, mert a kulturális értékalapú politika középpontjában állna.
- A Brüsszellel való konfliktusok esetén az USA nyíltabban állhatna hazánk oldalára, különösen szuverenitási kérdésekben.
- A magyar kormány diplomáciai súlya nagyobb lehetne, mert a jobboldali európai erőteret az USA is támogatná.
A Fehér Ház egyelőre tagadja, hogy létezne bármilyen hosszabb vagy titkos változat. De ha a kiszivárgott anyag valóban tükrözi a stratégiai gondolkodást, akkor Magyarország szerepe látványosan felértékelődhet az amerikai Európa-politikában – pont egy olyan korszakban, amikor Washington és Brüsszel között egyre mélyebb a törésvonal.
