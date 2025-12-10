Hivatalos dokumentum bizonyítja: Amerika el akarja szakítani Magyarországot az EU-tól, még három másik tagállam is követheti – Trump megpecsételné Ursula von der Leyen sorsát

A kiszivárgott, hosszabb amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) szerint a Trump-kormány Európa jövőjét kulturális és politikai értékvonalak mentén alakítaná át. A dokumentum egyik legfontosabb eleme: Magyarországot a „kulcsországok” között említi, amelyekkel Washington szorosabbra fogná a kapcsolatot az EU gyengítésének céljával.

Magyarország az élvonalba kerülne azok között a nemzetek között, amelyekkel Washington új jobboldali együttműködést akar kialakítani, Brüsszelt pedig még a nagyhatalmi asztalhoz sem engednék oda / Fotó: AFP

A Defense One által látott kiszivárgott dokumentum teljesen új irányt vázol az Egyesült Államok külpolitikájában, különösen az Európai Unió felé. Ez a hivatalosan közzétett NSS-nél jóval élesebben fogalmaz: az USA olyan országokkal akar szorosabb szövetségre lépni, amelyek „a hagyományos európai értékek megőrzését” tűzik zászlajukra – és amelyek politikailag jobboldali fordulatot képviselnek.

A felsorolásban négy ország szerepel név szerint: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Lengyelország.

Ez az amerikai megközelítés egyértelműen szakít a korábbi, EU-központú diplomáciával. A dokumentum szerint Európa „civilizációs töréspont” felé tart a bevándorlás és a szólásszabadság-korlátozások miatt, így Washington úgy véli, hogy a kontinens jövője csak a jobboldali, szuverenitáspárti kormányokkal szövetkezve formálható újra.

A dokumentum egy részét gyakorlatilag Magyarországnak címezték:

Támogatnunk kell azokat a pártokat, mozgalmakat és kulturális szereplőket, akik a szuverenitást és a hagyományos európai életmód megőrzését szolgálják – miközben Amerika-barátok

– olvasható a dokumentumban. Washington kiemelt célként kezeli, hogy a partnerállamokat védeni kell a brüsszeli befolyástól, ennek érdekében pedig akár diplomáciai és gazdasági támogatásra is számítani lehet.

Ez a magyar kormány számára diplomáciai értelemben hatalmas felértékelődés lenne: az USA olyan partnerként tekintene hazánkra, amelyen keresztül az EU-s intézmények befolyását ellensúlyozhatja.

Washington nem pénzeli az európai védelmet – Oroszország és Kína azonban így sem örülhet

A stratégia egy másik sarkalatos eleme, hogy a Trump-adminisztráció elengedné Európa katonai védelmét, mondván: „hegemóniára törekedni hiba volt”. Ez azonban nem jelenti azt, hogy átadnák a kontinenst Moszkvának vagy Pekingnek. A dokumentum egy új modellt javasol: az USA regionális „bajnokokkal” működne együtt, akik stabilitást biztosítanak a saját térségükben.