Kijev kész egy energetikai tűzszünetre, ha ebbe Oroszország is beleegyezik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden újságírók kérdéseire válaszolva.

Zelenszkij azt mondta, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását. / Fotó: AFP

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy patthelyzet alakult ki az ukrajnai háborút lezáró béketervek körül. Volodimir Zelenszkij határozottan visszautasít minden területi engedményt, és új béketervet juttat el Washingtonnak, amely Ukrajna teljes szuverenitását rögzítené. Moszkva ugyanakkor a Donbász és más megszállt régiók átadását, valamint Ukrajna NATO-tagságának végleges tilalmát követeli.

Az ukrán vezető most kijelentette, hogy

az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását,

és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Elmondta azt is, hogy Washington tudatta Kijevvel, hogy életszerű biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.

Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között. Mint mondta, amennyiben a biztonságot garantálják, a választásokat a következő 60-90 nap folyamán meg tudnák tartani. Hozzátette, hogy felkéri az ukrán parlamentet, hogy készítse elő a szükséges szabályozást ahhoz, hogy a választásokat meg lehessen tartani hadiállapot idején.

Volodimir Zelenszkij, akit az Obsesztvennoje Novosztyi című orosz lap idézett, kijelentette, hogy az európai partnerekkel átdolgozott béketervet szerdán adják át az Egyesült Államoknak, nem pedig kedden, ahogy korábban ígérte.

„Ma és holnap a tanácsadóink szintjén dolgozunk. Úgy gondolom, holnap már átadjuk” – mondta Zelenszkij, aki szerint jelenleg három dokumentum is kidolgozás alatt áll.