Új béketervvel állt elő Zelenszkij – olyan békét kötne, amit biztosan nem fogadnak el

Patthelyzet alakult ki az ukrajnai háborút lezáró béketervek körül. Volodimir Zelenszkij határozottan visszautasít minden területi engedményt, és új béketervet juttat el Washingtonnak, amely Ukrajna teljes szuverenitását rögzítené. Moszkva ugyanakkor a Donbász és más megszállt régiók átadását, valamint Ukrajna NATO-tagságának végleges tilalmát követeli.
VG
2025.12.09, 14:05
Frissítve: 2025.12.09, 14:35

Mindenki békét akar, ezt megszokhattuk, szinte érthetetlen, miért is van háború. Mondd azt, hogy békére éhezel – akkor nem mégy nyíltan szembe az amerikai elnökkel –, aztán mondj egy olyan feltételt, amit a másik oldalon biztosan nem fogadnak el. A biztos eredmény: háború. Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: nem hajlandó egyetlen négyzetméternyi területről sem lemondani, és ennek érdekében új béketervvel ostromolja a Fehér Házat. Kijev célja nem a gyors lezárás, hanem egy olyan konstrukció elfogadtatása, amely helyreállítaná Ukrajna területét, miközben elutasít minden olyan megoldást, amely akár csak részben is engedményeket adna Oroszországnak – számolt be róla az Euronews nyomán a Magyar Nemzet. A háború folytatásához az ukrán elnök az Európai Unió vezetőinek támogatását élvezi.

Volodimir Zelenszkij President Macron Welcomes President Zelensky And His Wife Zelenska In Paris.
Volodimir Zelenszkij határozottan visszautasít minden területi engedményt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajna alternatív javaslatot tett az Egyesült Államoknak, miután

az ukrán államfő ismét egyértelműsítette: sem politikai, sem jogi felhatalmazása nincs arra, hogy lemondjon az ország területeiről. 

Zelenszkij szerint sem az ukrán jogrend, sem a nemzetközi jog nem ad lehetőséget arra, hogy Kijev bármilyen területet átengedjen Moszkvának.

Zelenszkij és a béke: vissza az 1-es mezőbe, ahol háború folyik szakadatlan

Az ukrán elnök hétfőn európai és NATO-vezetőkkel egyeztetett annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy az Egyesült Államok egy olyan békekoncepciót támogasson, amely szerintük egyoldalú és jelentős engedményeket várna Ukrajnától. A szövetségesek attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás hosszú távon kiszolgáltatná az országot egy újabb orosz támadással szemben.

Zelenszkij a javaslatokat mihamarabb, akár már kedden eljuttathatja Washingtonnak.

Oroszország is köti az ebet a karóhoz:

a Kreml szerint nincs esély békemegállapodásra Donbász, Luhanszk és további két régió átadása nélkül.

Moszkva emellett azt is alapfeltételként követeli, hogy Ukrajna soha ne csatlakozhasson a NATO-hoz.

Zelenszkij egy interjúban elismerte, hogy „az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna különböző elképzelésekkel rendelkezik, és nincs egységes álláspontunk a Donbászról.”

Az ukrán elnök célja az, hogy külön kétoldalú biztonsági garanciákról szóló megállapodásokat kössön a nyugati partnerekkel.

