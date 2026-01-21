Korcsolyázás a Balatonon: több helyen is alkalmas rá a tó jege, de 200 ezer forintos bírság is járhat, ha rossz helyen megyünk rá – ezek a szabályok

A jégvastagság az elmúlt napokban a Balaton szinte teljes partszakaszán elérte vagy meghaladta a biztonságos jégen tartózkodás minimumát – közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon szerdán.

A Balaton jegét már birtokba vették a kikapcsolódni vágyók / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A jég a tó déli partján a parti sáv melletti 13–19 centiméteres, az északi parton 10–15 centiméteres vastagságot és megfelelő szerkezetet mutat.

A part melletti jégen a Balaton legtöbb települése előtt biztonságosan lehet jégre menni, ott tartózkodni, azonban minden esetben helyi szinten, elsősorban a helyi önkormányzatoknál kell érdeklődni az adott terület előtti jég állapotáról.

A szabad felszíni víz jege soha nem állandó, hiszen a termikus hatások, a jég alatti áramlások, az esetleges szél és csapadék hatására a jég mozoghat, elnyílhat, elrepedhet, szabad vizű részek keletkezhetnek, rianásokkal, akár jégtorlaszokkal. A Balatonon jelenleg is több helyen látható a nyílt víz, és olyan területek, amelyek nem fagytak be.

A jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabálya, hogy a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a tíz centimétert, és egyben acélos, jó minőségű is a szerkezete.

Hangsúlyozzák, hogy mindenki csak nappal, jó látási viszonyok mellett, saját felelősségére menjen a jégfelületre, és megfelelő óvatossággal, körültekintéssel járjon el, valamint soha ne távolodjon el a parttól száz méternél messzebb.

Csak a parthoz nagyon közel (50-70 méteren belül), kis vízmélységű területeken ajánlott a jégen tartózkodni a beszakadási veszély csökkentése miatt.

Azt is kérték, hogy lehetőség szerint senki ne egyedül, csak társakkal együtt menjen a jégre, és járművekkel ne hajtsanak rá. Azt is tanácsolták, hogy a jégre menők rendelkezzenek feltöltött mobiltelefonnal, ha baj esetén segítséget kellene kérni.

A következő napokban még vastagabb lehet a Balaton jege / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A Balaton parttól távol eső nyílt jégfelületére menni továbbra is veszélyes, egyrészt a megbízhatatlan és előreláthatatlan jégvastagságok és jégminőség miatt, másrészt a nyílt vizű tó alapvető természetéhez tartozó rianások, repedések, kisebb hőforrások okozta természetes elvékonyulások miatt– közölték.

A következő napokban a térségben a hideg időjárás miatt várható, hogy a jégréteg tovább hízik, erősödik, vastagodik.

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel – a biztonságos munkavégzés kivételével –, valamint kikötők és veszteglőhelyek területén.