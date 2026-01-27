Hidegzuhany Ukrajnának: Washington kőkemény feltételekhez köti, hogy biztonsági garanciákat adjon, Zelenszkij kiütve fekszik a padlón

Donald Trump amerikai elnök kormányzata világossá tette Ukrajna számára, hogy Washington biztonsági garanciái attól függenek, hogy Kijev beleegyezik-e egy békemegállapodásba, amely valószínűleg magába foglalná Donbasz Oroszországnak való átadását – írja a Financial Times nyolc, a tárgyalásokhoz közel álló személyre hivatkozva.

Washington a biztonsági garanciák megadását Donbasz feladásához kötné / Fotó: Anadolu via AFP

A beszámoló szerint Washington fegyvereket is felajánlott Ukrajnának hadseregének békeidőben történő megerősítésére, ha az ország – az Oroszországgal kötött béke áraként – beleegyezik abba, hogy kivonja csapatait a keleti régió ukrán fegyveres erők által ellenőrzött részeiről.

Biztonsági garanciák - egyelőre homályos ígéretek

A javasolt amerikai kötelezettségvállalások között szerepel egy ígéret, miszerint

a biztonsági garanciák „tükrözik” a NATO Alapokmányának 5. cikkét, valamint egy összehangolt katonai válasz ígérete is szerepel bennük tartós támadás esetén

– közölte a brit lappal két, az ügyhöz közel álló személy. Hozzátették viszont azt is, hogy ezek a kötelezettségvállalások túl homályosak lehetnek Kijev kielégítéséhez, és túl általánosak Oroszország számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban reménykedett, hogy ebben a hónapban biztonsági garanciákról és egy háború utáni „jóléti tervről” szóló dokumentumokat ír alá az Egyesült Államokkal, ami előnyt biztosítana Kijevnek a Moszkvával folytatott tárgyalásokban.

Washington azonban most világossá tette, hogy

az Egyesült Államok biztonsági garanciákra vonatkozó kötelezettségvállalásai az Oroszországgal való megállapodástól függenek.

Ukrán és európai tisztviselők az Egyesült Államok álláspontját úgy jellemezték, mint kísérletet arra, hogy Kijevet fájdalmas területi engedményekre kényszerítsék - ezeket korábban Moszkva a megállapodás feltételeinek jelölte meg.

Az Egyesült Államok még nem adta meg végleges jóváhagyását egyik megállapodáshoz sem, bár Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy a múlt héten Davosban Trumppal megvitatott biztonsági garanciaszövegek „100 százalékban készen állnak”.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő az FT-vel közölte: egyre bizonytalanabb, hogy az Egyesült Államok megteszi-e a kötelezettségvállalást.

Minden alkalommal megtorpannak, amikor a biztonsági garanciákat alá kellene írni

– jegyezte meg. Miután Trump a múlt hónapban találkozott Zelenszkijjel Washingtonban, amerikai tisztviselők kijelentették, hogy a biztonsági garanciajavaslat „nem lesz örökké az asztalon”, részleteket azonban nem közöltek.