Hidegzuhany Ukrajnának: Washington kőkemény feltételekhez köti, hogy biztonsági garanciákat adjon, Zelenszkij kiütve fekszik a padlón
Donald Trump amerikai elnök kormányzata világossá tette Ukrajna számára, hogy Washington biztonsági garanciái attól függenek, hogy Kijev beleegyezik-e egy békemegállapodásba, amely valószínűleg magába foglalná Donbasz Oroszországnak való átadását – írja a Financial Times nyolc, a tárgyalásokhoz közel álló személyre hivatkozva.
A beszámoló szerint Washington fegyvereket is felajánlott Ukrajnának hadseregének békeidőben történő megerősítésére, ha az ország – az Oroszországgal kötött béke áraként – beleegyezik abba, hogy kivonja csapatait a keleti régió ukrán fegyveres erők által ellenőrzött részeiről.
Biztonsági garanciák - egyelőre homályos ígéretek
A javasolt amerikai kötelezettségvállalások között szerepel egy ígéret, miszerint
a biztonsági garanciák „tükrözik” a NATO Alapokmányának 5. cikkét, valamint egy összehangolt katonai válasz ígérete is szerepel bennük tartós támadás esetén
– közölte a brit lappal két, az ügyhöz közel álló személy. Hozzátették viszont azt is, hogy ezek a kötelezettségvállalások túl homályosak lehetnek Kijev kielégítéséhez, és túl általánosak Oroszország számára.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök abban reménykedett, hogy ebben a hónapban biztonsági garanciákról és egy háború utáni „jóléti tervről” szóló dokumentumokat ír alá az Egyesült Államokkal, ami előnyt biztosítana Kijevnek a Moszkvával folytatott tárgyalásokban.
Washington azonban most világossá tette, hogy
az Egyesült Államok biztonsági garanciákra vonatkozó kötelezettségvállalásai az Oroszországgal való megállapodástól függenek.
Ukrán és európai tisztviselők az Egyesült Államok álláspontját úgy jellemezték, mint kísérletet arra, hogy Kijevet fájdalmas területi engedményekre kényszerítsék - ezeket korábban Moszkva a megállapodás feltételeinek jelölte meg.
Az Egyesült Államok még nem adta meg végleges jóváhagyását egyik megállapodáshoz sem, bár Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy a múlt héten Davosban Trumppal megvitatott biztonsági garanciaszövegek „100 százalékban készen állnak”.
Egy magas rangú ukrán tisztviselő az FT-vel közölte: egyre bizonytalanabb, hogy az Egyesült Államok megteszi-e a kötelezettségvállalást.
Minden alkalommal megtorpannak, amikor a biztonsági garanciákat alá kellene írni
– jegyezte meg. Miután Trump a múlt hónapban találkozott Zelenszkijjel Washingtonban, amerikai tisztviselők kijelentették, hogy a biztonsági garanciajavaslat „nem lesz örökké az asztalon”, részleteket azonban nem közöltek.
Róka fogta csuka
- Ukrajna a biztonsági garanciák megerősítését akarja az Egyesült Államoktól, mielőtt potenciálisan feladna bármilyen területet.
- Az Egyesült Államok azonban úgy véli, hogy Kijevnek előbb át kell adnia Donbaszt a háború befejezése érdekében, és semmit sem tesz annak érdekében, hogy Vlagyimir Putyin orosz diktátort arra kényszerítse, hogy feladja egyik legnehezebb és legkitartóbb követelését – mondták források.
Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkár-helyettese a brit lap értesülésére reagálva cáfolta, hogy Washington ilyen feltételeket szabna.
Ez teljesen hamis – az Egyesült Államok egyetlen szerepe a békefolyamatban az, hogy a két felet összehozza a megállapodás érdekében
- mondta.
A lap egy másik forrása, aki ismeri az amerikai álláspontot, szintén azt mondta, hogy Washington nem próbálja meg Ukrajnát területi engedményekre kényszeríteni. „Az Egyesült Államok világossá tette: a biztonsági garanciák attól függenek, hogy mindkét fél beleegyezik-e a békemegállapodásba, viszont a békemegállapodás tartalma Oroszországtól és Ukrajnától függ” – tette hozzá.
Zelenszkij irodája nem reagált az FT megkeresésére. Egy magas rangú kijevi tisztviselő azonban azt nyilatkozta, hogy az amerikaiak a biztonsági garanciákat használják fel arra, hogy Ukrajnát engedményekre kényszerítsék, ettől várják azt, hogy Moszkva is tárgylaóasztalhoz üljön.
Donbasz-variációk - teljes a diplomáciai káosz
- Az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy vonja ki csapatait Donbaszból egy „szabad gazdasági övezet” létrehozása érdekében.
- Washington kezdetben egy „demilitarizált övezet” létrehozásáról beszélt, amelyet nemzetközileg orosz területként ismernének el.
- Moszkva azt mondta, hogy beleegyezik abba, hogy a hadsereg helyett a nemzeti gárdáját és rendőrségét állomásoztassa a demilitarizált zónában.
- Kijev és európai partnerei ellenállása után azonban Trump végül kompromisszumot kötött Zelenszkijjel, és beleegyezett, hogy a semleges erők ellenőrizhessék a területet.
- Zelenszkij támogatni kezdte a „szabad gazdasági övezet” ötletét, de csak azzal a feltétellel, hogy az Ukrajna nemzetközileg elismert területe marad, és az orosz csapatokat ugyanolyan távolságra vonják ki, mint az ukránokat.
- A Kreml viszont továbbra is azt állítja, hogy nem fejezi be a háborút, amíg Ukrajna egyoldalúan és teljesen ki nem vonja csapatait Donbaszból.
- Kijev viszont attól tart, hogy ha Oroszország a békemegállapodás részeként vagy erőszakkal szerzi meg Donbaszt, az csak ugródeszkaként szolgálna az orosz csapatoknak, hogy még mélyebbre nyomuljanak előre Ukrajnában.
A nyilatkozatok optimisták, de előrelépés továbra sincs
Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, a január 22-én, csütörtökön Davosban tartott „ukrán reggelin” felszólalva kijelentette, hogy jelentős előrelépés történt a béketárgyalásokon, és hogy minden „egyetlen kérdésen múlik... és ez azt jelenti, hogy megoldható a probléma”, utalva Donbász területére.
Witkoff később az X közösségi oldalon közölte, hogy az Abu-Dzabiban tartott tárgyalások „nagyon konstruktívak voltak, és úgy döntöttek, hogy a tárgyalásokat a jövő héten folytatják” az emírségekbeli fővárosban. Zelenszkij megerősítette , hogy a héten később újabb háromoldalú találkozóra kerül sor, de megjegyezte, hogy „további diplomáciai munkára van szükség” a „még mindig megoldatlan komplex politikai kérdésekben”.