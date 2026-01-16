Óriási vitát tartanak Magyarországról az Európai Parlamentben: nem tetszik nekik, hogy mégis uniós pénzhez jut – ezt is elveszi az EU?

Az Európai Parlamentben vitát kezdeményeztek a Magyarországnak szánt, a SAFE (Security Action for Europe) nevű uniós védelmi hitelprogram keretében elérhető, tetemes forrásokról. A program összértéke 150 milliárd euró, amely alacsony kamatozású hiteleket biztosít a tagállamoknak védelmi beruházások finanszírozására, elsősorban fegyverbeszerzésekre, légvédelmi rendszerekre és egyéb haditechnikai fejlesztésekre – írja az Euronews.

Európai Parlament: óriási vita jön Magyarországról / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyarország a program egyik legnagyobb kedvezményezettjei közé tartozik: a becslések szerint 16–17,4 milliárd euró közötti összegre jogosult (a kormány 17,3–20 milliárd eurós igényt nyújtott be, de a keret maximum 16,2 milliárd euró körül mozoghat). Ez az összeg az országot a harmadik legnagyobb kedvezményezetté teszi a programban, Franciaországgal holtversenyben.

Európai Parlament: óriási vita jön Magyarországról

A vitát a zöldfrakció kezdeményezte. Kritikus képviselők – például Tineke Strik (Zöldek) – aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a források folyósításához nem kapcsolódnak

szigorú jogállamisági,

emberi jogi

vagy korrupcióellenes feltételek,

ellentétben a korábban Magyarországnak felfüggesztett uniós pénzekkel.

Az Európai Bizottság részéről hangsúlyozzák, hogy a SAFE-hitel kizárólag védelmi célokra fordítható, és a kifizetések szigorú projektellenőrzés mellett történnek. A bizottság korábban jelezte, hogy

a jogállamisági mechanizmusok egy része alkalmazható lehet a programra is.

A strasbourgi plenáris ülésen zajló vita nem vezet kötelező erejű állásfoglaláshoz. Ha az EU Tanácsa jóváhagyja a terveket, az első kifizetések még 2026 első negyedévében megkezdődhetnek.

Az Államadósság Kezelő Központ idei finanszírozási terve szerint 2026-ban 758 milliárd forintnyi (2 milliárd eurónyi) forrásbeáramlásra számítanak. A SAFE-hitel része lesz a magyar államadósságnak, de a saját kibocsátásnál a becslések szerint 200 bázisponttal kedvezőbb hozamokat jelent, mint amit az állam elérhetne.