Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,46 -0,04% RON/HUF75,72 +0,02% CZK/HUF15,87 +0,02% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,46 -0,04% RON/HUF75,72 +0,02% CZK/HUF15,87 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
uniós pénz
Magyarország
Európai Parlament
vita

Óriási vitát tartanak Magyarországról az Európai Parlamentben: nem tetszik nekik, hogy mégis uniós pénzhez jut – ezt is elveszi az EU?

Az Európai Parlament vitát fog tartani a Magyarországnak szánt 16-17 milliárd eurós uniós védelmi hitel miatt. A bizottság szerint a SAFE-program kizárólag védelmi célokra használható.
VG
2026.01.16, 06:29
Frissítve: 2026.01.16, 08:27

Az Európai Parlamentben vitát kezdeményeztek a Magyarországnak szánt, a SAFE (Security Action for Europe) nevű uniós védelmi hitelprogram keretében elérhető, tetemes forrásokról. A program összértéke 150 milliárd euró, amely alacsony kamatozású hiteleket biztosít a tagállamoknak védelmi beruházások finanszírozására, elsősorban fegyverbeszerzésekre, légvédelmi rendszerekre és egyéb haditechnikai fejlesztésekre – írja az Euronews.

Európai Parlament, Eu, unió, Brüsszel
Európai Parlament: óriási vita jön Magyarországról / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyarország a program egyik legnagyobb kedvezményezettjei közé tartozik: a becslések szerint 16–17,4 milliárd euró közötti összegre jogosult (a kormány 17,3–20 milliárd eurós igényt nyújtott be, de a keret maximum 16,2 milliárd euró körül mozoghat). Ez az összeg az országot a harmadik legnagyobb kedvezményezetté teszi a programban, Franciaországgal holtversenyben.

Európai Parlament: óriási vita jön Magyarországról

A vitát a zöldfrakció kezdeményezte. Kritikus képviselők – például Tineke Strik (Zöldek) – aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a források folyósításához nem kapcsolódnak

  • szigorú jogállamisági,
  • emberi jogi
  • vagy korrupcióellenes feltételek,

ellentétben a korábban Magyarországnak felfüggesztett uniós pénzekkel.

Az Európai Bizottság részéről hangsúlyozzák, hogy a SAFE-hitel kizárólag védelmi célokra fordítható, és a kifizetések szigorú projektellenőrzés mellett történnek. A bizottság korábban jelezte, hogy

a jogállamisági mechanizmusok egy része alkalmazható lehet a programra is.

A strasbourgi plenáris ülésen zajló vita nem vezet kötelező erejű állásfoglaláshoz. Ha az EU Tanácsa jóváhagyja a terveket, az első kifizetések még 2026 első negyedévében megkezdődhetnek.

Az Államadósság Kezelő Központ idei finanszírozási terve szerint 2026-ban 758 milliárd forintnyi (2 milliárd eurónyi) forrásbeáramlásra számítanak. A SAFE-hitel része lesz a magyar államadósságnak, de a saját kibocsátásnál a becslések szerint 200 bázisponttal kedvezőbb hozamokat jelent, mint amit az állam elérhetne.

Elektromos autók: megszületett a megállapodás Kína és az EU között

Kína hétfőn bejelentette, hogy megállapodásra jutott az Európai Unióval a kínai gyártmányú elektromos autók exportjáról a blokkba. A pekingi kereskedelmi minisztérium közölte, hogy Brüsszel iránymutatásokat fog kiadni a kínai autóexportőrök minimális árairól, ami meg is történt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu