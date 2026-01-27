Intő példa Magyarországnak: levált az orosz gázról a szomszédos uniós ország, ez történt vele – drágán megfizetnek a rezsiért
Tóth Máté energiajogász egy friss Facebook-bejegyzésében cáfolta azt a gyakran ismétlődő állítást, miszerint Csehország sikeresen levált az orosz gázról, míg Magyarország feleslegesen ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz.
A poszt szerint az összehasonlításokban a cseheket hozzák fel példaként, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy más szomszédos országok – például Szlovákia és Ausztria – továbbra is jelentős mértékben orosz gázt használnak, miközben Lengyelország a földrajzi előnyei (tengeri hozzáférés) mellett lignites és szenes erőműveket is üzemeltet.
Tóth három ábrára hivatkozva mutatta be az árkülönbségeket.
- A háztartási gáz ára Magyarországon körülbelül 2,6 eurócent/kilowattóra, míg Prágában 10 eurócent/kilowattóra körül mozog – beleértve a rendszerhasználati díjakat, adókat és minden egyéb költséget.
- Az áram esetében hasonló a különbség: itthon átlagosan 9,5 eurócent/kilowattóra, Csehországban pedig 35 eurócent/kilowattóra (teljes költségekkel).
- Egy modellezett kétkeresős háztartás jövedelmének arányában a gáz- és villanyszámlák terhelése Magyarországon 1,7 százalék, Csehországban viszont 5,6 százalék – azaz több mint háromszor nagyobb az arány.
A bejegyzés végén Tóth arra figyelmeztet, hogy az olcsó orosz gázról való teljes leválás esetén a háztartások költségei jelentősen – akár három-négyszeresére – emelkedhetnének, hasonlóan a cseh példához.
Szijjártó Péter: csalással tiltották be az orosz gázt az EU-ban – Magyarország perre megy a REPowerEU-rendelet ellen
Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg az orosz energiaimport kivezetését célzó REPowerEU-rendeletet. Szijjártó Péter szerint a jogszabály „jogi csalással” született, sérti az uniós alapszerződéseket, és súlyos rezsiköltség-emelkedést okozna a magyar családok és vállalatok számára.