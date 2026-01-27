Intő példa Magyarországnak: levált az orosz gázról a szomszédos uniós ország, ez történt vele – drágán megfizetnek a rezsiért

Tóth Máté energiajogász egy friss Facebook-bejegyzésében cáfolta azt a gyakran ismétlődő állítást, miszerint Csehország sikeresen levált az orosz gázról, míg Magyarország feleslegesen ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz.

Fotó: NurPhoto via AFP

A poszt szerint az összehasonlításokban a cseheket hozzák fel példaként, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy más szomszédos országok – például Szlovákia és Ausztria – továbbra is jelentős mértékben orosz gázt használnak, miközben Lengyelország a földrajzi előnyei (tengeri hozzáférés) mellett lignites és szenes erőműveket is üzemeltet.

Tóth három ábrára hivatkozva mutatta be az árkülönbségeket.

A háztartási gáz ára Magyarországon körülbelül 2,6 eurócent/kilowattóra, míg Prágában 10 eurócent/kilowattóra körül mozog – beleértve a rendszerhasználati díjakat, adókat és minden egyéb költséget.

Az áram esetében hasonló a különbség: itthon átlagosan 9,5 eurócent/kilowattóra, Csehországban pedig 35 eurócent/kilowattóra (teljes költségekkel).

Egy modellezett kétkeresős háztartás jövedelmének arányában a gáz- és villanyszámlák terhelése Magyarországon 1,7 százalék, Csehországban viszont 5,6 százalék – azaz több mint háromszor nagyobb az arány.

A bejegyzés végén Tóth arra figyelmeztet, hogy az olcsó orosz gázról való teljes leválás esetén a háztartások költségei jelentősen – akár három-négyszeresére – emelkedhetnének, hasonlóan a cseh példához.