Vitézy Dávid

Vitézy Dávid bekameráztatná az összes budapesti hidat: olyan rendszert akar, amely a gyalogosakat is figyeli

A Duna-hidak nem csak a budapesti látkép ikonikus elemei, egyben a város legfontosabb közlekedési útvonalai közé tartoznak. Kamerákkal tartanák fent a biztonságot az összes hídon.
VG
2026.01.27, 16:51
Frissítve: 2026.01.27, 16:51

„Legyenek bekamerázva a budapesti hidak!” – írta Vitézy Dávid a Facebookon.

20250721_Szabadsag_hid_MK_MW_bulvar_0002
Bekamerázzák a budapesti hidakat? / Fotó: Máté Krisztián / MTI

A politikus posztja szerint a Duna-hidak nem csak a budapesti látkép ikonikus elemei, egyben a város legfontosabb közlekedési útvonalaik közé tartoznak. „Éppen ezért nem lehet félvállról venni azt a kérdést, hogy mennyire biztonságosak ezek a terek – különösen éjszaka” – írta.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője azt írta, hogy az elmúlt években több, a budapesti hidakhoz köthető eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett.

„Ezért tettem javaslatot arra, hogy Budapest összes Duna-hídja egységes, korszerű és teljes körű kamerás megfigyelőrendszert kapjon, amely nemcsak az útpályát, hanem a járdákat is a híd egyik végétől a másikig lefedi” – olvasható a posztban.

Vitézy Dávid szerint  a jogszabályi keretek ehhez most is adottak. 

A közterület-felügyeletről szóló törvény lehetőséget ad ilyen rendszerek kiépítésére, a döntés a Fővárosi Közgyűlés kezében van

– fogalmazott. 

Azt írta, ha csak egy tragédiát is sikerülhet megelőzni, vagy akár csak a napokon át tartó bizonytalanság helyett világosan és gyorsan megbizonyosodni, mi történt a hídjainkon valójában, akkor már megéri a rendszer kiépítése. 

Hozzátette, ezért a szerdai közgyűlésen javaslatot tesz erre, első lépésben egy ütemezett intézkedési terv összeállítására.

Január 17-én eltűnt egy 18 éves fiatal, miután távozott egy szórakozóhelyről. A Lánchíd közelében egy hajó fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy test a vízbe zuhant. 

Vitézy Dávid korábban arra is ígéretet tett, hogy bekameráztatná az összes tömegközlekedési járművet. Akkor úgy fogalmazott, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalanszálló, és a rendbontóknak, nőket fogdosó zaklatóknak sincs helyük a járatokon. Főpolgármesterként létrehozná a BKK-rendészetet, és kamerákat szereltetne fel az összes tömegközlekedési eszközre.

