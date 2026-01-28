Geopolitika - itt a korszakváltás, vége a tisztán diplomáciai megoldásoknak

Zeitenwende – korszakváltás, mondják a kiváló filozófusokkal büszkélkedő németek. Európa a vesztfáliai békéjével együtt elsüllyedni látszik a széttagoltságban, eljelentéktelenedésben. Brüsszelben most a militarizálódásban (közélet, társadalom egészében véve, külpolitika, gazdaság) látják a mocsárból való kikapaszkodás lehetőségét.

Korszakváltás a geopolitikában: a diplomácia önmagában már mit sem ér / Fotó: AFP

Ukrajna, szerencsétlenségére, pont bekerült ebbe a történelmi húsdarálóba, és komoly esélye van annak, hogy megsemmisül. Oroszország viszont nagyon is érdeklődik az új lehetőségek iránt. Ha fordítunk az előjeleken, ami most „Brüsszelben”, azaz az EU meghatározó államaiban, elsősorban Németországban, Franciaországban és Olaszországban (az EU-n kívül Nagy-Britanniában) végbemegy, az nem kevés hasonlóságot mutat az Oroszországban – és azon kívül – történő folyamatokkal.

Viszont Jalta-2 (a globális befolyás, a hatalom újraelosztása) a jelszó, amely az orosz külpolitikai gondolkodás zászlóshajójában, a Rosszija v Globalnom Polityike című szakfolyóiratban megjelentetett cikket áthatja. Szerzője az angol tudományos akadémia tagja, David Lane, a Cambridge-i Egyetem szociológiaprofesszora. Címe: A nemzeti kapitalizmus a liberális globalizmus ellen.

Korszakváltás: vége a tisztán diplomáciai megoldásoknak

Annak idején, tavaly, amikor megrendezték Münsterben, a nagyon szép ódon városháza dísztermében a második Westphalian Peace Conference-t, a második vesztfáliai békekonferenciát, a szakma nagy reményeket fűzött – már csak Ukrajna miatt is, a hagyományos diplomáciát a fegyverek elé helyező „vesztfáliai gondolat” újraélesztéséhez. Aztán az egészre a jótékony feledés homálya borul.

Európa keleti részén dúl a háború; Oroszország felbőszült medvéje hadakozik az ukrán birkabőrbe bújt nyugati farkasokkal. Nyoma sincs a vesztfáliai béke egyesek szerint máig tartó egyes vívmányainak, mint a konfliktusok diplomáciai megoldása, egyáltalán, a fegyverzaj elkerülése.

Henry Kissinger, az egyik legjelentősebb amerikai gondolkodó (akinek a nevéhez fűzhető a Kínával való amerikai „kibékülés”, a „vesztfáliai gondolat” gyakorlati megvalósítása) a múlt század hetvenes éveire tehető politikája is ezt szolgálta. Moszkvában viszont

Putyin jelezte, a tisztán diplomáciai megoldások vonata már elment, vérre megy a játék, és ebben a helyzetben a diplomáciai megoldások erősen a második-harmadik helyre csúsztak vissza.

Kína felemelkedése

Európa egyes vezetői még mindig a múltba révednek, pedig már rég nem a Vesztfáliában annak idején, 1649-ben összekovácsolt béke idejét éljük. Korunk meghatározó hatalmává Kína emelkedett – ez kiderül Alekszandr Dugin Kreml-főideológus minapi, a RIA Novosztyiban közölt cikkéből.

Oroszország Kína oldalvizén igyekszik fennmaradni, és Ukrajnát mindenképpen állandó, Nyugat-Európa nagy részét pedig pedagógiai célú ideiglenes fej-vízalányomásban részesíteni.

Kína keresi, követeli a helyét a globális vezetésben, amit a Szovjetunió 1991-es összeomlása után – ideiglenesen – az Egyesült Államok egymaga vállalt fel. És még azt sem lehet mondani, hogy a (liberális) hegemonizmus egypárti sajátosság lett volna.

Bő három évtizedig –amelynek során a demokrata és a republikánus elnökök kiegyensúlyozottan váltották egymást a Fehér Házban – tartott ez a tisztán amerikai hegemón állapot.

Oroszország 2022-es Ukrajna elleni támadása végképp felborította a számításokat, noha a szakköröket (akik ebben egy meglévő, évek, talán évtizedek-évszázadok óta éleződő konfliktus elemeit érzékelték) nem érte váratlanul.