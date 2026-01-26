Deviza
Ursula von der Leyen nem áll le: nem elég a Mercosur, újabb szabadkereskedelmi megállapodást akar – ez sokkal nagyobb lehet

Újdelhibe érkezett az Európai Unió két legfontosabb vezetője, hogy az EU–India-kapcsolatok jövőjéről tárgyaljanak. A találkozó középpontjában a tervezett szabadkereskedelmi megállapodás áll, amely új lendületet adhat a kétoldalú kereskedelemnek. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a Mercosur körüli viták továbbra is megosztják az uniós tagállamokat.
VG/MTI
2026.01.26, 06:45
Frissítve: 2026.01.26, 08:39

Megérkezett Újdelhibe az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke, ahol a 16. EU–India-csúcstalálkozó keretében egyebek mellett az Európai Unió és India tervezett szabadkereskedelmi megállapodásáról tárgyalnak kedden. A közösségi oldalán megosztott üzenetében Ursula von der Leyen közölte, India és Európa egyértelmű döntést hozott arról, hogy a stratégiai partnerséget, a párbeszédet és a nyitottságot választják, kihasználva az egymást kiegészítő erősségeiket a kölcsönös ellenálló képesség növelése érdekében. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a Mercosur körüli viták továbbra is megosztják az uniós tagállamokat.

Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

„Megmutatjuk egy széttöredezett világnak, hogy van más út is” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke, majd hozzátette: a felek közelednek a szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséhez. António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében a csúcstalálkozót az erős és növekvő EU–India-partnerség ünnepének nevezte, mely szavai szerint a kereskedelemtől és a biztonság szavatolásától a tiszta energiahordozóra való átálláson át az emberek közötti élénk kapcsolatokig terjed.

India kulcsfontosságú partner az EU számára. Közös felelősségünk a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelme, melyre közösen képesek vagyunk

– fogalmazott.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az újdelhi csúcstalálkozón az uniót Ursula von der Leyen és António Costa képviseli, a találkozó házigazdája Narendra Modi indiai miniszterelnök lesz. A vezetők várhatóan egy közös, átfogó EU–India stratégiai menetrendet fognak elfogadni, melynek célja a partnerség megerősítése és az együttműködés elmélyítése a stabilitás és jólét biztosítása érdekében – írták.

„A csúcstalálkozó lehetőséget kínál az EU és India közötti stratégiai partnerségre való építkezésre és az együttműködés további megerősítésére az olyan kulcsfontosságú szakpolitikai területeken, mint a kereskedelem, a biztonság és védelem” – fogalmaztak.

A részleteket tekintve közölték, a vezetők a kereskedelemről folytatott tárgyalásaik során kiemelt figyelmet szentelnek majd a felek között megkötni tervezett szabadkereskedelmi megállapodásnak. „A megállapodás fellendítené a kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat, és előmozdítaná a közös jólétet” – fogalmaztak.

