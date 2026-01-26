Deviza
Mercosur
közös agrárpolitika (KAP)
Nagy István
agrárminiszter
Brüsszel
Európai Unió

Harcolni indult Brüsszelbe az agrárminiszter, emelkedett a tét, a magyar gyerekek tápláléka is kockán forog

Hétfőn tartják Brüsszelben a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülését. Nagy István kemény vitákra számít, szerinte a magyar álláspont egyértelmű és világos.
VG
2026.01.26, 09:46
Frissítve: 2026.01.26, 10:03

„Hosszú napnak nézünk elébe. Kora reggeli indulás Brüsszelbe. Hazánk számára kiemelten fontos témák lesznek napirenden a Mezőgazdasági és Halászati Tanács mai ülésén. A közös agrárpolitika jövőjéről, az Európai Unió és a Mercosur közötti megállapodásról és az európai tejpiacon kialakult válsághelyzetről is egyeztetni fogunk” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Nagy István agrárminiszter.

Nagy István agrárminiszter
Nagy István: „Hosszú napnak nézünk elébe” / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország

A tárcavezető szerint az általa képviselt magyar álláspont világos:

  • Meg kell őriznünk a gazdáknak járó forrásokat!
  • Meg kell védenünk az európai agrárpiacokat a harmadik országokból érkező termékek dömpingjétől!
  • A tejágazat válságára uniós megoldás kell!

„Ezen dolgozunk ma is!” – zárta gondolatait Nagy István.

Nagy István: Brüsszel elárulta az európai gazdákat az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával

Ursula von der Leyen elárulta az európai gazdákat – jelentette ki múlt hét hétfőn az agrárminiszter a Facebook-oldalán. Az Európai Unió és a Mercosur szombaton Asunciónban, Paraguayban aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást – a legnagyobb egyezményt, amelyet Brüsszel valaha kötött –, amely 700 millió állampolgárt érint – jelentette az Euractiv.

Nagy István szerint Ursula von der Leyen ezzel a döntéssel megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek.

„Mégpedig azzal, hogy aláírta a Mercosur-egyezményt, azaz az Európai Unió és a dél-amerikai országok szabadkereskedelmi egyezményét. Rendkívül negatív hatásai lesznek ennek, hisz nem egyedülálló döntésről van szó. Egy folyamatról van szó, hisz az első ciklusában – emlékeznek még – Frans Timmermans alelnökkel közösen olyan szélsőséges zöldideológiákat erőltettek rá az európai agráriumra és az európai gazdaságra, amely teljesen versenyképtelenné tette. Hol van ma már Frans Timmermans? De a hatása még a mai napig is itt él közöttünk” – nyilatkozta egy hete a tárcavezető.

