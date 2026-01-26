Harcolni indult Brüsszelbe az agrárminiszter, emelkedett a tét, a magyar gyerekek tápláléka is kockán forog
„Hosszú napnak nézünk elébe. Kora reggeli indulás Brüsszelbe. Hazánk számára kiemelten fontos témák lesznek napirenden a Mezőgazdasági és Halászati Tanács mai ülésén. A közös agrárpolitika jövőjéről, az Európai Unió és a Mercosur közötti megállapodásról és az európai tejpiacon kialakult válsághelyzetről is egyeztetni fogunk” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Nagy István agrárminiszter.
A tárcavezető szerint az általa képviselt magyar álláspont világos:
- Meg kell őriznünk a gazdáknak járó forrásokat!
- Meg kell védenünk az európai agrárpiacokat a harmadik országokból érkező termékek dömpingjétől!
- A tejágazat válságára uniós megoldás kell!
„Ezen dolgozunk ma is!” – zárta gondolatait Nagy István.
Nagy István: Brüsszel elárulta az európai gazdákat az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával
Ursula von der Leyen elárulta az európai gazdákat – jelentette ki múlt hét hétfőn az agrárminiszter a Facebook-oldalán. Az Európai Unió és a Mercosur szombaton Asunciónban, Paraguayban aláírta a mérföldkőnek számító szabadkereskedelmi megállapodást – a legnagyobb egyezményt, amelyet Brüsszel valaha kötött –, amely 700 millió állampolgárt érint – jelentette az Euractiv.
Nagy István szerint Ursula von der Leyen ezzel a döntéssel megásta a sírját az európai élelmiszer-termelésnek.
„Mégpedig azzal, hogy aláírta a Mercosur-egyezményt, azaz az Európai Unió és a dél-amerikai országok szabadkereskedelmi egyezményét. Rendkívül negatív hatásai lesznek ennek, hisz nem egyedülálló döntésről van szó. Egy folyamatról van szó, hisz az első ciklusában – emlékeznek még – Frans Timmermans alelnökkel közösen olyan szélsőséges zöldideológiákat erőltettek rá az európai agráriumra és az európai gazdaságra, amely teljesen versenyképtelenné tette. Hol van ma már Frans Timmermans? De a hatása még a mai napig is itt él közöttünk” – nyilatkozta egy hete a tárcavezető.