Nem véletlen, hogy Orbán Viktor bemutatta a csomagban megvásárolható politikusokat: ez már több mint egy döntés, a magyarokra nagy feladat vár

Magyarország kormánya újabb politikai kezdeményezést indított Nemzeti Petíció néven, amelynek célja, hogy társadalmi felhatalmazással erősítse meg az ország álláspontját az Európai Unióban zajló vitákban. A kormány közleménye szerint Magyarország nem vállal részt az orosz–ukrán háború finanszírozásában, nem kíván hozzájárulni Ukrajna állami működésének költségeihez a következő évtizedben, és nem fogad el a háború következményeként emelkedő rezsiterheket.

A kabinet kommunikációja alapján a petíció túlmutat egyetlen konkrét döntésen, és tágabb értelemben az uniós pénzügyi kötelezettségvállalások határait jelöli ki. A kormány szerint

a háború költségeinek áthárítása a tagállamokra,

illetve a lakosságra hosszú távon súlyos gazdasági

és társadalmi következményekkel járhat, ezért ezekről a kérdésekről nem lehet a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyásával dönteni.

A kezdeményezés politikai hátteréről a Magyar Nemzet is beszámolt. A lap szerint a petíció kérdéseit Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes rendezvényén. A miniszterelnök ott arról beszélt, hogy a következő években széles körű nemzeti összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból és annak gazdasági következményeiből.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányzati fellépés önmagában nem elegendő,

a társadalom támogatása nélkül nem tartható fenn az a politika, mely a háborún kívül kívánja tartani az országot.

Megfogalmazása szerint egy olyan közös „zászlóra” van szükség, amely alatt a háború elutasítását valló állampolgárok össze tudnak gyűlni, és amely mögött hosszabb távon is kitartó politikai akarat áll.

A Nemzeti Petíció így egyszerre szolgál belpolitikai és uniós érdekérvényesítési célt: a kormány a lakosság véleményére hivatkozva kíván fellépni azokkal az elképzelésekkel szemben, amelyek szerint a háború és Ukrajna finanszírozása közös európai kötelezettség lenne. A kezdeményezés részleteiről és a petíció lebonyolításáról a következő időszakban várható további tájékoztatás.