Nem véletlen, hogy Orbán Viktor bemutatta a csomagban megvásárolható politikusokat: ez már több mint egy döntés, a magyarokra nagy feladat vár
Magyarország kormánya újabb politikai kezdeményezést indított Nemzeti Petíció néven, amelynek célja, hogy társadalmi felhatalmazással erősítse meg az ország álláspontját az Európai Unióban zajló vitákban. A kormány közleménye szerint Magyarország nem vállal részt az orosz–ukrán háború finanszírozásában, nem kíván hozzájárulni Ukrajna állami működésének költségeihez a következő évtizedben, és nem fogad el a háború következményeként emelkedő rezsiterheket.
A kabinet kommunikációja alapján a petíció túlmutat egyetlen konkrét döntésen, és tágabb értelemben az uniós pénzügyi kötelezettségvállalások határait jelöli ki. A kormány szerint
- a háború költségeinek áthárítása a tagállamokra,
- illetve a lakosságra hosszú távon súlyos gazdasági
- és társadalmi következményekkel járhat, ezért ezekről a kérdésekről nem lehet a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyásával dönteni.
A kezdeményezés politikai hátteréről a Magyar Nemzet is beszámolt. A lap szerint a petíció kérdéseit Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes rendezvényén. A miniszterelnök ott arról beszélt, hogy a következő években széles körű nemzeti összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból és annak gazdasági következményeiből.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányzati fellépés önmagában nem elegendő,
a társadalom támogatása nélkül nem tartható fenn az a politika, mely a háborún kívül kívánja tartani az országot.
Megfogalmazása szerint egy olyan közös „zászlóra” van szükség, amely alatt a háború elutasítását valló állampolgárok össze tudnak gyűlni, és amely mögött hosszabb távon is kitartó politikai akarat áll.
A Nemzeti Petíció így egyszerre szolgál belpolitikai és uniós érdekérvényesítési célt: a kormány a lakosság véleményére hivatkozva kíván fellépni azokkal az elképzelésekkel szemben, amelyek szerint a háború és Ukrajna finanszírozása közös európai kötelezettség lenne. A kezdeményezés részleteiről és a petíció lebonyolításáról a következő időszakban várható további tájékoztatás.
Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van
Orbán Viktor kaposvári beszédében a nemzeti összetartozást hangsúlyozta, miközben történelmi visszatekintéssel és helyi fejlesztési példákkal indokolta a kormány vidékpolitikáját és gazdasági irányát. A miniszterelnök szerint a mezőgazdaság és az élelmiszer-önellátás szuverenitási kérdés, az uniós kereskedelmi megállapodások – különösen a Mercosur – pedig veszélyeztethetik a magyar termelőket.
A rezsicsökkentést állami szolgáltatásként értelmezte, amelynek fenntartását energiafüggetlenségi beruházásokkal, így Paks II.-vel és megújuló fejlesztésekkel kívánják biztosítani, noha Brüsszel részéről folyamatos nyomás nehezedik rá. Az orosz–ukrán háború kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
Európa már belesodródott a konfliktusba, miközben a finanszírozás hosszú távú adósságcsapdát jelenthet,
ezért indították el a nemzeti petíciót a háborús kötelezettségek elutasítására. A rendezvényen Lázár János is felszólalt, aki a 2026-os választás tétjeként a vidék jövőjét, az agrárium megerősítését és a biztonság fenntartását jelölte meg.