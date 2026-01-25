Deviza
EUR/HUF382,12 -0,04% USD/HUF322,79 -0,1% GBP/HUF439,95 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,33% PLN/HUF90,74 -0,16% RON/HUF74,81 -0,13% CZK/HUF15,74 -0,03% EUR/HUF382,12 -0,04% USD/HUF322,79 -0,1% GBP/HUF439,95 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,33% PLN/HUF90,74 -0,16% RON/HUF74,81 -0,13% CZK/HUF15,74 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
háború
petíció
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Magyarország
Európai Unió
finanszírozás

Nem véletlen, hogy Orbán Viktor bemutatta a csomagban megvásárolható politikusokat: ez már több mint egy döntés, a magyarokra nagy feladat vár

Nem változott a kormány álláspontja a háborúval összefüggő pénzügyi kötelezettségekről. A kabinet szerint Magyarország nem viselheti mások döntéseinek költségeit. A Nemzeti Petíció ennek a következetes politikának a megerősítését szolgálja.
VG
2026.01.25., 15:03

Magyarország kormánya újabb politikai kezdeményezést indított Nemzeti Petíció néven, amelynek célja, hogy társadalmi felhatalmazással erősítse meg az ország álláspontját az Európai Unióban zajló vitákban. A kormány közleménye szerint Magyarország nem vállal részt az orosz–ukrán háború finanszírozásában, nem kíván hozzájárulni Ukrajna állami működésének költségeihez a következő évtizedben, és nem fogad el a háború következményeként emelkedő rezsiterheket.

Nemzeti Petíció: a kormány nem enged, nem fogja pénzelni az ukrajnai háborút
Nemzeti Petíció: a kormány nem enged, nem fogja pénzelni az ukrajnai háborút / Facebook / Magyarország Kormánya

A kabinet kommunikációja alapján a petíció túlmutat egyetlen konkrét döntésen, és tágabb értelemben az uniós pénzügyi kötelezettségvállalások határait jelöli ki. A kormány szerint 

  • a háború költségeinek áthárítása a tagállamokra, 
  • illetve a lakosságra hosszú távon súlyos gazdasági 
  • és társadalmi következményekkel járhat, ezért ezekről a kérdésekről nem lehet a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyásával dönteni.

A kezdeményezés politikai hátteréről a Magyar Nemzet is beszámolt. A lap szerint a petíció kérdéseit Orbán Viktor ismertette a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes rendezvényén. A miniszterelnök ott arról beszélt, hogy a következő években széles körű nemzeti összefogásra lesz szükség ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a fegyveres konfliktusból és annak gazdasági következményeiből.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormányzati fellépés önmagában nem elegendő, 

a társadalom támogatása nélkül nem tartható fenn az a politika, mely a háborún kívül kívánja tartani az országot. 

Megfogalmazása szerint egy olyan közös „zászlóra” van szükség, amely alatt a háború elutasítását valló állampolgárok össze tudnak gyűlni, és amely mögött hosszabb távon is kitartó politikai akarat áll.

A Nemzeti Petíció így egyszerre szolgál belpolitikai és uniós érdekérvényesítési célt: a kormány a lakosság véleményére hivatkozva kíván fellépni azokkal az elképzelésekkel szemben, amelyek szerint a háború és Ukrajna finanszírozása közös európai kötelezettség lenne. A kezdeményezés részleteiről és a petíció lebonyolításáról a következő időszakban várható további tájékoztatás.

Orbán Viktor: Európa nem háborúba megy, hanem már ott van

Orbán Viktor kaposvári beszédében a nemzeti összetartozást hangsúlyozta, miközben történelmi visszatekintéssel és helyi fejlesztési példákkal indokolta a kormány vidékpolitikáját és gazdasági irányát. A miniszterelnök szerint a mezőgazdaság és az élelmiszer-önellátás szuverenitási kérdés, az uniós kereskedelmi megállapodások – különösen a Mercosur – pedig veszélyeztethetik a magyar termelőket. 

A rezsicsökkentést állami szolgáltatásként értelmezte, amelynek fenntartását energiafüggetlenségi beruházásokkal, így Paks II.-vel és megújuló fejlesztésekkel kívánják biztosítani, noha Brüsszel részéről folyamatos nyomás nehezedik rá. Az orosz–ukrán háború kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy 

Európa már belesodródott a konfliktusba, miközben a finanszírozás hosszú távú adósságcsapdát jelenthet, 

ezért indították el a nemzeti petíciót a háborús kötelezettségek elutasítására. A rendezvényen Lázár János is felszólalt, aki a 2026-os választás tétjeként a vidék jövőjét, az agrárium megerősítését és a biztonság fenntartását jelölte meg.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
német ipar

Nem is a német ipar tesz be igazán a Volkswagennek? Nem utalnak, elengedheti legnagyobb piacát a gyáróriás, az Audi-üzemet már fel sem építik

A Volkswagen-csoport csak akkor hajlandó újabb nagy volumenű amerikai beruházásokra, ha az Egyesült Államok csökkenti az európai autógyártókat sújtó vámterheket.
2 perc
katonai tevékenység

Nagy a gond: Csernobil alig menekült meg, csak a háború után jön a teljes javítás – azonnal ki kell jelölni a tűzszüneti zónát

Több kár keletkezik, mint amennyit sikerül elhárítani.
9 perc
F-35

F–35-ösöket skalpol az új csúcsvadászgép, töredékáron kínálják a KF–21-est – az egyik NATO-tag nem bír tovább várni, csak az új modellt akarja

Az egyik NATO-tagállam már jelezte is, hogy érdeklődik iránta.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu