Brutális lépésre készül az EU az oroszok ellen, Magyarország és Szlovákia tombolni fog: ehhez képest a gáz kitiltása kismiska

Az Európai Bizottság egy olyan javaslatot készít elő, amely megtiltaná az Európai Unió tagállamainak azt, hogy Oroszországból vásároljanak nukleáris üzemanyagot. Erről Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság képviselője tájékoztatta a sajtót. Elmondása szerint a nukleáris energia és a nukleáris termékek kérdése összetett, az erről szóló a döntés még az előkészítési szakaszban van.

Az EU kivezetné az orosz nukleáris üzemanyagot is / Fotó: Shutterstock

„Ez egy összetett, komplex terület, emiatt nem tudok várható időtávot mondani, de a tervek szerint időben meg fog történni. Határozott szándékunk, hogy befejezzük a RePowerEU politikát, amelynek célja az összes orosz energia fokozatos kivonása az Európai Unió piacáról” – időzte Itkonent a Strana ukrán hírportál.

Októberben Dan Jorgensen európai energiaügyi biztos a strasbourgi Európai Parlament ülésén már beszámolt róla, hogy az Európai Bizottság intenzíven dolgozik azon, hogy megtiltsa az EU-tagállamoknak az oroszországi nukleáris üzemanyag vásárlását. Azonban Jorgensen sem tudott pontos időtávot mondani arra vonatkozóan, hogy mikor kerülhet előterjesztésre ez a projekt, és hogy Brüsszel mikor kívánja megtiltani az uniós országoknak az orosz nukleáris üzemanyag vásárlását és az Oroszországgal közös atomenergia-projektek megvalósítását.

Hazánkat is érintené az újabb orosz szankció

A portál emlékeztet, hogy egy ilyen döntés leginkább Magyarországot és Szlovákiát fogja érinteni, amelyek szovjet típusú reaktorjaikhoz az orosz Roszatomtól vásárolnak üzemanyagot. Ugyanakkor Csehország, Bulgária és Finnország számára is hátrányos lehet egy ilyen tiltás.

Az Európai Unió tagállamai hosszú huzavona után hagyták jóvá az orosz gázimport tilalmát 2027 végéig. A tilalmat úgy alakították ki, hogy megerősített többséggel is elfogadható legyen, így felülírja Magyarország és Szlovákia ellenkezését. A két ország továbbra is nagymértékben függ az orosz energiahordozók importjától, és fenntartják szoros kapcsolataikat Moszkvával.

Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt. Minden bizonnyal Szlovákia is így tesz majd.