Népszerű paradicsomszószban találtak üvegdarabokat – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

Az Európai Unió RASFF rendszerén keresztül érkezett jelzés szerint az Olaszországban gyártott, 500 grammos Granoro paradicsomszószt visszahívják, mert idegen anyagot tartalmazhat. Az NKFH kéri, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!
VG
2026.01.16, 11:16
Frissítve: 2026.01.16, 11:34

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint az Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Népszerű paradicsomszószban találtak üvegdarabokat – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle
 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)
  • Kiszerelés: 500 g
  • Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026
  • Tételszám: HP1 LM283
  • Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl. (Olaszország)

Az NKFH kéri, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!

Magyarországon is egyre nagyobb méreteket ölt az online vásárlás, amely kényelmes ugyan, ám csaló webshopba is könnyen belefuthatunk. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt célja, hogy az online kereskedelemmel foglalkozó cégeket jogkövető magatartásra sarkallja, ezért is hozta létre a jogsértő webáruházak feketelistáját.

