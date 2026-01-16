Népszerű paradicsomszószban találtak üvegdarabokat – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint az Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Feldhoffer Bt.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)

Kiszerelés: 500 g

Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026

Tételszám: HP1 LM283

Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl. (Olaszország)

Az NKFH kéri, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!