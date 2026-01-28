Deviza
EUR/HUF381,24 +0,3% USD/HUF318,67 +0,83% GBP/HUF438,98 +0,44% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF90,65 +0,16% RON/HUF74,79 +0,34% CZK/HUF15,68 +0,04% EUR/HUF381,24 +0,3% USD/HUF318,67 +0,83% GBP/HUF438,98 +0,44% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF90,65 +0,16% RON/HUF74,79 +0,34% CZK/HUF15,68 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 254,98 +0,6% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 858 -1,35% OTP40 420 +1,29% RICHTER10 720 +0,75% OPUS558 +1,43% ANY7 520 -1,33% AUTOWALLIS164,5 +2,74% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 222,55 -0,36% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,39 +0,43% BUX128 254,98 +0,6% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 858 -1,35% OTP40 420 +1,29% RICHTER10 720 +0,75% OPUS558 +1,43% ANY7 520 -1,33% AUTOWALLIS164,5 +2,74% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 222,55 -0,36% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,39 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Elon Musk
Radosław Sikorski
Starlink
orosz-ukrán háború
Oroszország
Lengyelország

Botrány a köbön: az ukránoknak szánt műholdrendszerrel az oroszok támadnak, a lengyel külügy azonnali beavatkozást követel, szorul a hurok Elon Musk körül

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski az X-en felszólította Elon Muskot, hogy akadályozza meg az orosz erők állítólagos Starlink-használatát ukrajnai támadásokhoz. A lengyel miniszter arra az ukrán állításra reagált, miszerint az oroszok is alkalmazzák a műholdas rendszert harci célokra.
VG
2026.01.28, 12:50
Frissítve: 2026.01.28, 13:09

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski nyilvánosan felszólította Elon Muskot, a SpaceX vezérigazgatóját, hogy tegyen lépéseket annak megakadályozására, hogy az orosz erők a Starlink műholdas internetszolgáltatást használják ukrajnai támadásokhoz – írja a RIA Novosztyi.

Photo Illustrations Of The Total Internet Shutdown In Iran A lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot: ne hagyja, hogy orosz hadsereg használja a Starlinket
Fotó: NurPhoto via AFP

Sikorski január 27-én, az X platformon közzétett bejegyzésében így fogalmazott: „Hé, nagy ember, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlinket használják ukrán városok elleni támadásokhoz? A háborús bűnökön való pénzkeresés árthat a márkádnak.”

 

A lengyel miniszter Ukrajna új védelmi miniszterének, Mihajlo Fedorovnak a friss állítására reagált, amely szerint 

az orosz fegyveres erők elkezdtek Starlink-terminálokat alkalmazni drón- és egyéb támadások koordinálására. 

A Starlink – a SpaceX tulajdonában álló – globális műholdas hálózat széles sávú internet-hozzáférést biztosít szinte bárhol a világon.

Kulcsfontosságú eszközzé vált az ukrán erőknek a kommunikáció, a parancsnoki irányítás és a harctéri koordináció terén. Fedorov korábbi tájékoztatása szerint az ukrán hadsereg több mint 50 ezer ilyen terminált üzemeltet, amelyeket főként nyugati partnerek – köztük Lengyelország – biztosítanak. Az orosz erők rendszeresen célba veszik és megsemmisítik az azonosított Starlink-állomásokat a harctéren.

Musk mindeddig cáfolta, hogy Oroszországnak értékesített volna terminálokat, Fedorov pedig nem támasztotta alá állításait bizonyítékokkal. Sikorski és Musk között korábban is voltak nyilvános viták a Starlink ukrajnai használatáról és finanszírozásáról.

Hűtőgépekből kiszerelt chipek? Nem hiszi el Európa, mit művel Oroszország: önvezető metrók, hajók, robotfutárok – így „vérzett ki” Putyin

Hiába a háború és a nyugati szankciók, Moszkvában látványos ütemben terjed a csúcstechnológia. A fővárosban már tesztelik a sofőr nélküli metrót, készülnek az önjáró hajók, és ezrével dolgoznak a futárrobotok. Miközben a Nyugat Oroszország technológiai elszigeteléséről beszél, Moszkva sorra indítja autonóm fejlesztéseit.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12749 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu