Deviza
EUR/HUF381,24 +0,3% USD/HUF318,67 +0,83% GBP/HUF438,98 +0,44% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF90,65 +0,16% RON/HUF74,79 +0,34% CZK/HUF15,68 +0,04% EUR/HUF381,24 +0,3% USD/HUF318,67 +0,83% GBP/HUF438,98 +0,44% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF90,65 +0,16% RON/HUF74,79 +0,34% CZK/HUF15,68 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 254,98 +0,6% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 858 -1,35% OTP40 420 +1,29% RICHTER10 720 +0,75% OPUS558 +1,43% ANY7 520 -1,33% AUTOWALLIS164,5 +2,74% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 222,55 -0,36% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,39 +0,43% BUX128 254,98 +0,6% MTELEKOM2 020 +1,98% MOL3 858 -1,35% OTP40 420 +1,29% RICHTER10 720 +0,75% OPUS558 +1,43% ANY7 520 -1,33% AUTOWALLIS164,5 +2,74% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 222,55 -0,36% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 690,39 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
Ukrajna
nagykövet

Beidézték a kijevi magyar nagykövetet – Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy Ukrajnának fel kell készülnie, hogy a magyar kormány nem engedi, hogy befolyásolják a választás végeredményét. Szijjártó Péter szerint az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást.
VG
2026.01.28, 13:05
Frissítve: 2026.01.28, 13:17

„Az ukránok ma bekérették a kijevi nagykövetünket. Nem lepődtünk meg” – közölte Szijjártó Péter a Facebookon.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

„Sem a tényen, sem azon, amit mondtak. Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli–kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni” – tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is írta, hogy a magyar kormány arra sem kapott magyarázatot, hogy 

„miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort”, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter. 

Szijjártó Péter hozzátette, hogy a bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülni arra, hogy „az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást”.

A politikus úgy fogalmazott, hogy Ukrajnának fel kell készülnie, hogy a kormány megvédi az ország szuverenitását, és nem engedi, hogy befolyásolják a választás végeredményét.

Korábban a magyar kormányfő közölte, hogy hétfőn utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy 

kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba.

Orbán Viktor a bejegyzésben hangsúlyozta: nem tűrhető el, hogy bármely külső szereplő veszélyeztesse Magyarország szuverenitását vagy a hazai választás tisztaságát és zavartalanságát. A lépés hátterében az elmúlt héten elhangzott ukrán politikai nyilatkozatok állnak, amelyek – a magyar kormány értelmezése szerint – durva, sértő és közvetlen fenyegetést tartalmaztak.

Szijjártó ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott: „Ukrajna megkezdte a nyílt, szégyentelen beavatkozását a magyar választásba, mivel annak kimenetele sorsdöntő számukra, ugyanis ha a szuverén nemzeti kormány marad, akkor az ország nem lesz tagja az Európai Uniónak, és nem tudják belehúzni Magyarországot a háborúba.”

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és külügyminisztere, Andrij Szibiha a nemzetközi politikában még ma is szokatlan durvaságú beavatkozásukkal gyakorlatilag bejelentették az indulásukat a magyarországi parlamenti választáson.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu