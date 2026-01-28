Cserben hagyják Trumpot közel-keleti szövetségesei: Szaúd-Arábia és az emirátusok sem segítenének Irán ellen

Szaúd-Arábia kedden kizárta annak lehetőségét, hogy légterét vagy területét felhasználják egy esetleges amerikai támadáshoz Irán ellen. Szaúd-Arábia távolmaradásáról egy esetleges amerikai támadás esetén Mohammed bin Szalmán trónörökös biztosította Maszúd Pezeskján iráni elnököt. A közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy országa „nem engedi meg, hogy légterét vagy területét bármilyen Irán elleni katonai akcióra használják fel”.

Donald Trumpnak főhet a feje, ugyanis már két kulcsfontosságú közel-keleti szövetsége üzente meg neki, hogy nem segítenek lerohanni Iránt / Fotó: AFP

Szaúd-Arábia attól tart, hogy belesodródhat egy Iránnal folytatott fegyveres konfliktusba.

Erről már van szomorú tapasztalata, ugyanis Donald Trump első elnöki ciklusa idején, 2019-ben, Irán támadást hajtott végre a szaúdi olajlétesítmények ellen.

Szaúd-Arábia döntése érzékenyen érintheti Donald Trumpot, aki szoros kapcsolatot ápol vele. Míg májusban ő utazott a szaúdiakhoz, novemberben a Fehér Házban fogadta Mohammed bin Szalmánt, és ígéretet tett fejlett F–35-ös vadászgépek eladására, valamint megvédte a trónörököst azoktól a vádaktól, amelyek szerint szerepe volt a Washington Post újságírója, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásában. Szaúd-Arábia pedig egy védelmi együttműködési megállapodásban megerősítette, hogy az Egyesült Államok „elsődleges stratégiai partnere”. A felek akkor megállapodtak abban is, hogy a szaúdiak szélesebb hozzáférést kapnak amerikai mesterségesintelligencia-technológiákhoz.

A szaúdi döntést megelőzően hétfőn az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma is hasonló nyilatkozatot tett.

A két öböl menti állam döntése szűkíti Trump nyomásgyakorlási lehetőségeit az iráni rezsimre, ami az amerikai követelés ellenére is folytatja az urándúsítást és keményen fellép a tüntetők ellen.

Trump már január elején kijelentette, hogy „nagyon keményen fog visszavágni”, ha az iráni vezetők megölik a tüntetőket az átfogó változásokat követelő, széles körű demonstrációkban.

„Mind Szaúd-Arábia, mind az Egyesült Arab Emírségek már voltak Irán és annak proxycsoportjai által elkövetett támadások célpontjai. Egy gyengébb, kevésbé fenyegető iráni rezsim az érdekükben állna, de tartanak a térség destabilizálódásától és az iráni megtorlástól, és nem akarnak az amerikai lándzsa hegye lenni” – magyarázta Karim Sadjadpour, a Carnegie Endowment for International Peace elemzője a The Wall Street Journalnak.