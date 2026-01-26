Nem akárki mondta ki: Ukrajna 2027. január 1-től az EU tagja lesz, Magyarország az egyetlen akadály – három tagállam csatlakozik Orbán Viktorhoz

Aleksandar Vucic szerb elnök a kormányülésen kijelentette, hogy tudomása szerint az Európai Unió tervei között szerepel, hogy Ukrajna 2027. január 1-jétől teljes jogú tagja legyen az Európai Uniónak. Vucic azonban úgy véli, hogy ezzel jelentős ellenállásba ütköznek majd bizonyos tagállamok, különösen Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia részéről.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke / Fotó: Petras Malukas / AFP

A szerb elnök szerint emiatt az Európai Uniónak erőszakkal, a meglévő szabályokat és eljárásokat felrúgva kell majd módosítania a döntéshozatali mechanizmusokat, ami szerinte sok törést és konfliktust fog okozni 2026-ban az EU-n belül és a világpolitikában egyaránt – adta hírül a Magyar Nemzet.

Vucic ezt követően kitért Szerbia EU-csatlakozási folyamatára is. Elmondta, hogy az elmúlt négy évben Szerbia önálló, szuverén külpolitikát folytatott, nem írt alá automatikusan minden brüsszeli javaslatot vagy követelést, hanem saját döntéseket hozott a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben.

Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását

Hasonlóról beszélt szombaton, a Digitális Polgári Körök kaposvári találkozóján Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az Európai Unió vezetői már eldöntötték, hogy Oroszországot le fogják győzni a háborúban, az ukrán fronton. A kormányfő kiemelte, hogy eddig 195 milliárd eurót adott az Európai Unió Ukrajnának, és döntöttek újabb 90 milliárd euróról.

Az Európai Bizottság terve szerint összesen mintegy 800 milliárd dollárnyi tőkejuttatás lenne összhangban az elképzelésekkel, és ehhez jönnének még az ukránok szerint 700 milliárd dollárra rúgó katonai költségek – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az európai kontinens 2-3-4 generáción át nyögheti a háború következményeit, majd arról beszélt, a terv része az is, hogy Ukrajna 2027-ig csatlakozzon az Európai Unióhoz, ez pedig tönkreteszi a magyar mezőgazdaságot, és az összes pénzünket elviszi.

„Ha nem állunk a sarkunkra, és nem jelentjük ki gyorsan és erőteljesen, hogy mi nem fizetünk, és ebben nem fogunk részt venni, akkor bele fognak bennünket préselni egy olyan adósságba, amit nemhogy az unokáink, hanem a dédunokáink is fizetni fognak” – jelentette ki az Ukrajnának az Európai Unió által juttatni kívánt forrásokról Orbán Viktor.