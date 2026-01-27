Rosszul kezdődik Ursula von der Leyen napja: Magyarország bejelentette, azonnal megindítja a pert – „Még mindig van egy esély”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében bírálta az Európai Unió legutóbbi döntését, amely az orosz földgázimport fokozatos betiltását rögzíti.
A miniszter szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök évek óta szorgalmazza az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlásának tiltását. Véleménye szerint ennek következményei már most láthatók: jelentősen megemelkedett rezsiköltségek, magasabb üzemanyagárak, ipari üzemek bezárása és munkahelyek elvesztése.
A miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány az Európai Unió Bíróságához fordul a tilalom miatt, amint a határozat hivatalosan megjelenik.
„Viszont még mindig van egy esély: a döntést meg kell támadni az Európai Bíróságon és végig kell vinni a pert a döntés megsemmisítése érdekében. Mi ezt meg is tesszük: a jogi beadványunk készen van, így amint hivatalosan is megjelenik a határozat, azonnal megindítjuk a pert, s ha maradunk kormányon, végig is visszük azt” – fogalmazott a politikus.
Szijjártó Péter reakciója azután érkezett, hogy kiderült: az EU miniszterei megszavazták az orosz gáz kitiltását. Ez azt jelenti, hogy jogilag kötelezővé vált, hogy minden tagállam leváljon az orosz gázimportól. A döntést Magyarország és Szlovákia ellenezte, míg Bulgária tartózkodott.
Szijjártó a bejegyzésben az április 12-i választások tétjeként jelölte meg a rezsicsökkentés fenntartását. Hangsúlyozta, hogy az orosz energiaforrásoktól való elszakadás súlyos gazdasági terheket róna a magyar háztartásokra és iparra.
Drága lehet az orosz gázról történő leválás
Tóth Máté energiajogász egy friss Facebook-bejegyzésében cáfolta azt a gyakran ismétlődő állítást, miszerint Csehország sikeresen levált az orosz gázról, míg Magyarország feleslegesen ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz.
A poszt szerint az összehasonlításokban a cseheket hozzák fel példaként, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy más szomszédos országok – például Szlovákia és Ausztria – továbbra is jelentős mértékben orosz gázt használnak, miközben Lengyelország a földrajzi előnyei (tengeri hozzáférés) mellett lignites és szenes erőműveket is üzemeltet.
Tóth szerint a háztartási gáz ára Magyarországon körülbelül 2,6 eurócent/kilowattóra, míg Prágában 10 eurócent/kilowattóra körül mozog – beleértve a rendszerhasználati díjakat, adókat és minden egyéb költséget.
