Rosszul kezdődik Ursula von der Leyen napja: Magyarország bejelentette, azonnal megindítja a pert – „Még mindig van egy esély”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében bírálta az Európai Unió legutóbbi döntését, amely az orosz földgázimport fokozatos betiltását rögzíti.

Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök évek óta szorgalmazza az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlásának tiltását. Véleménye szerint ennek következményei már most láthatók: jelentősen megemelkedett rezsiköltségek, magasabb üzemanyagárak, ipari üzemek bezárása és munkahelyek elvesztése.

A miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány az Európai Unió Bíróságához fordul a tilalom miatt, amint a határozat hivatalosan megjelenik.

„Viszont még mindig van egy esély: a döntést meg kell támadni az Európai Bíróságon és végig kell vinni a pert a döntés megsemmisítése érdekében. Mi ezt meg is tesszük: a jogi beadványunk készen van, így amint hivatalosan is megjelenik a határozat, azonnal megindítjuk a pert, s ha maradunk kormányon, végig is visszük azt” – fogalmazott a politikus.

Szijjártó Péter reakciója azután érkezett, hogy kiderült: az EU miniszterei megszavazták az orosz gáz kitiltását. Ez azt jelenti, hogy jogilag kötelezővé vált, hogy minden tagállam leváljon az orosz gázimportól. A döntést Magyarország és Szlovákia ellenezte, míg Bulgária tartózkodott.

Szijjártó a bejegyzésben az április 12-i választások tétjeként jelölte meg a rezsicsökkentés fenntartását. Hangsúlyozta, hogy az orosz energiaforrásoktól való elszakadás súlyos gazdasági terheket róna a magyar háztartásokra és iparra.

Drága lehet az orosz gázról történő leválás

Tóth Máté energiajogász egy friss Facebook-bejegyzésében cáfolta azt a gyakran ismétlődő állítást, miszerint Csehország sikeresen levált az orosz gázról, míg Magyarország feleslegesen ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz.

A poszt szerint az összehasonlításokban a cseheket hozzák fel példaként, miközben figyelmen kívül hagyják, hogy más szomszédos országok – például Szlovákia és Ausztria – továbbra is jelentős mértékben orosz gázt használnak, miközben Lengyelország a földrajzi előnyei (tengeri hozzáférés) mellett lignites és szenes erőműveket is üzemeltet.