Megszűnik a két legfontosabb bécsi művészeti vásár

A vásár vezetése bejelentette, hogy a viennacontemporary nem folytatódik 2026-tól a korábbi nemzetközi vásári formában, mert a jelenlegi gazdasági feltételek és költségek mellett nem megvalósítható a rendezvény finanszírozása. Ennek oka a közpénzek és a szponzorok visszafogott támogatása.

Viennacontemporary – megszűnik a bécsi művészeti vásár / Fotó: kunst-dokumentation.com / Manuel Carreon Lopez

A viennacontemporary egy nemzetközi kortárs művészeti vásár volt Bécsben, amely 2015-től évente galériákat, művészeket, gyűjtőket és szakmai közönséget hozott össze, általában szeptemberben tartották és kiemelten fókuszált a közép- és kelet-európai kortárs szcéna bemutatására. Korábban a vásárt nagyobb tőkebefektetők is támogatták, leginkább egy orosz üzletember, aki a 2022-ben kitört háború miatt kivonult a projektből, ez is hozzájárult a finanszírozási instabilitáshoz.

A viennacontemporary jelentős adósságállománnyal is küzd, a betéti társaság, amely a vásárt szervezte (VC Artfairs GmbH), egyes sajtóhírek szerint 470 000, más források szerint több millió eurós veszteséget halmozott fel, és a jövedelemkiesések mellett bérleti díjtartozások is keletkeztek, például a helyszínt biztosító Messe Wien felé. Emiatt már a dolgozókat is elbocsátották, és csak az igazgató maradt egyelőre a szervezetben.

A gondokat tetézte az osztrák művészeti piac túltelítettsége, 2025-ben Bécsben 13 művészeti vásárt tartottak, az osztrák gyűjtők és műtárgy vásárlók nem tartanak el ennyi rendezvényt. Ráadásul korábban a közép- és kelet-európai galériáknak Bécs volt a kapu a világ felé, minden art fair-en nagyszámban vettek részt, de ma már ez nem így van. A vásár iránti érdeklődés csökkent, az orosz pénz kiszállt a finanszírozásból, a költségek viszont megemelkedtek.

A vásár iránti érdeklődés csökkent / Fotó: kunst-dokumentation.com / Manuel Carreon Lopez

A viennacontemporary a térség legfontosabb vására volt, ráadásul a másik, fiatalabb bécsi vásár a Spark Art Fair is bejelentette, hogy a 2026-os eseményt nem rendezi meg, de ők úgy nyilatkoztak, hogy 2027-ben új koncepcióval újra indulnak. Az Art & Antique Salzburg, Ausztria legjelentősebb vidéki vására szintén bedobta a törölközőt.

A nemzetközi kortárs műkereskedelem stagnálása másutt is jellemző, szerte a világon, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban is művészeti vásárok azt jelentették be, hogy befejezik tevékenységüket és galériák zártak be sorra.