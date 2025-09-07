Adócsökkentéseket jelentett be a miniszterelnök Szalonikiben

Többek között a családokat támogató adócsökkentéseket jelentett be Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök konzervatív kormánya.
A kormányfő Szalonikiben az ország legfontosabb gazdasági kiállításának megnyitóján hangsúlyozta, hogy a pénzügyi nehézségek éveit követően mára sikerült stabil gazdasági alapot elérni. Mint mondta,
mintegy 1,7 milliárd eurós (667 milliárd forint) lesz a kormány adócsökkentési csomagja.
„Mindannyian nagyon jól tudják, hogy a görögöknek megélhetési nehézségeik vannak. Ezért legfontosabb számunkra növelni a jövedelmüket” – mondta Micotákisz utalással a munkanélküliség csökkenésére, a növekvő befektetésekre és az államháztartás javuló helyzetére. Utóbbival összefüggésben megjegyezte, hogy a költségvetési hiány érezhetően apadt.
„Az egykor válságba került ország rendelkezik ma Európa egyik legmagasabb gazdasági növekedési ütemével” – világított rá a görög miniszterelnök, hozzátéve, hogy a munkanélküliség szintje 8 százalék alá esett.
Összehasonlítva: utóbbi mutató a pénzügyi válság tetőfokán elérte a 28 százalékot is. A dél-európai ország nemzetközi pénzügyi mentőövnek köszönhetően tudott kilábalni a nehézségekből.
A stabil költségvetésre tekintettel az Új Demokrácia jobbközép kormánypárt politikusa célzott adócsökkentéseket helyezett kilátásba. Az elképzelések részét képezi, hogy a gyermekes családoknak a jövőben jóval kevesebb személyi jövedelemadót kell fizetniük, sőt egyes esetekben e kötelezettségük meg is szűnik. A 25 évesnél fiatalabbaknak 20 ezer eurós jövedelemig terjedően szintén nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
„Csökkentjük az adókat, párhuzamosan pedig növeljük a szociális kiadásokat” – ismertette Micotákisz.
A tervezett adócsökkentések és célzott befektetési ösztönzők haszonélvezői lesznek továbbá a lakásbérlők, kisebb falvak, illetve szigetek lakói is.
„Minden intézkedés összhangban van az európai költségvetési előírásokkal” – hangsúlyozta a görög kormányfő.
A várhatóan 2026-ban hatályba lépő reformokkal a konzervatív miniszterelnök és kormánya a megnövekedett megélhetési költségek, a feszült lakáspiaci helyzet, valamint a magasan képzett fiatalok folyamatos kivándorlása jelentette problémákat kívánja orvosolni.
